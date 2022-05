AstraZeneca mette a disposizione 200 posti di lavoro in Italia. Gran parte delle posizioni vacanti saranno messe a disposizione al Milano Innovation District. Lo comunica Lorenzo Wittum, presidente e amministratore delegato dell’azienda che abbiamo conosciuto, nel corso del tempo, in quanto produttrice dell’omonimo vaccino anti-Covid.

AstraZeneca assume in Italia: 200 posti disponibili

Come afferma Lorenzo Wittum, presidente e AD di AstraZeneca, saranno assunte 200 persone sul territorio nazionale italiano da parte dell’azienda. Ecco le sue parole in merito: “Quest’anno assumeremo più di 200 persone in tutto il territorio nazionale arrivando ad essere oltre mille in tutta Italia. Circa il 40% di queste 200 assunzioni saranno qua nella nuova sede al Mind“.

Vaccino Astrazeneca

Una buona notizia che giunge direttamente in occasione dell’inaugurazione della sede anglosvedese dell’azienda che nasce nell’area dell’Expo. Una decisione che scaturisce dalla volontà di portare avanti gli studi in un territorio in cui – come afferma Wittum – ci sono “tutte le premesse per accelerare su ricerca e innovazione, che sono parte del nostro Dna“.

Opportunità di carriera: come candidarsi

Wittum continua, affermando che nei prossimi tre anni, sul territorio italiano, saranno effettuati degli investimenti importanti, che potrebbero arrivare “fino a circa 50 milioni di euro“.

L’obiettivo è semplice e chiaro: l’azienda punta, infatti, “al raddoppio dell’occupazione” e dare il proprio tributo al PIL nazionale, stimato a più di 2 miliardi di euro.

Inoltre, spiega anche perché l’azienda ha scelto il Mind come luogo in cui promuovere innovazione e ricerca: “Qui ci sono istituzioni importanti dal punto di vista scientifico, università e aziende private che stanno trasferendo qui la loro sede, start-up, acceleratori, associazioni industriali, società scientifiche. E crediamo davvero che la cosa importante sia collaborare e lavorare insieme“. Per fare ciò, AstraZeneca punta anche a una sinergia da attuare tra privato e pubblico.

Per scoprire tutte le opportunità di carriera fornite dall’azienda, basta collegarsi alla pagina Lavora con noi del sito web ufficiale di AstraZeneca, dove sono presenti tutte le informazioni utili.

