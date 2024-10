La rivista Fortune ha pubblicato la lista delle 50 donne più potenti d’Italia nel 2024. Da Carlota Alvarez Pedreira, la CEO e country manager di Oracle Italia, a Mariangela Zappia, l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, il magazine ha scelto “50 professioniste, manager, imprenditrici, donne di successo in diversi settori che hanno dimostrato con impegno e perseveranza di poter raggiungere traguardi importanti”.

Chi sono le 50 donne più potenti d’Italia 2024

L’elenco è particolarmente significativo per i profili inclusi. Le donne di MPW Italia 2024 “rappresentano una selezione delle migliori energie femminili in Italia, che un advisory board autorevole e indipendente ha individuato tra proposte della redazione, auto-candidature e segnalazioni della community”.

Nella lista ci sono soprattutto manager e imprenditrici, ma non mancano personalità istituzionali, della cultura e della scienza come Rossella Calabrese (fondatrice e consigliere delegata di Treccani Accademia), l’astronoma Patrizia Caraveo, Simona Maschi (la fondatrice del Copenhagen Institute of Interaction Design), Carla Morogallo (la direttrice generale di Triennale Milano) e Marilisa D’Amico, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale alla Statale di Milano.

C’è anche Carlotta Gilli tra le 50 donne più potenti d’Italia secondo Fortune

L’unica sportiva nell’elenco è Carlotta Gilli. La nuotatrice paralimpica torinese, affetta dalla malattia di Stargardt, è diventata campionessa dei 100 farfalla nella categoria dedicata agli atleti ipovedenti alle Paralimpiadi di Parigi. Fortune Italia l’ha inserita in lista per la sua energia femminile.

Gilli non è soltanto la sola sportiva scelta dal board di MPW Italia, ma anche la donna più giovane tra le 50 selezionate. L’atleta ha 23 anni ed è stata colpita dalla malattia (una retinopatia su base genetica) in seconda elementare. Oggi è tesserata per le Fiamme Oro e per la Rari Nantes Torino ed è a pochi esami dalla laurea in Psicologia.

Fortune Italia: la lista completa MPW 2024

Ecco chi sono le 50 donne inserite da Fortune nella lista MPW Italia 2024:

Carlota Alvarez Pedreira

Alessandra Antonelli

Stefania Boschetti

Giorgia Bulgarella

Laura Burdese

Rossella Calabrese

Patrizia Caraveo

Sarah Catania

Maria Colombo

Marilisa D’Amico

Margherita Della Valle

Luciana Delle Donne

Cristina Di Silvio

Francesca Dominici

Carla Patrizia Ferrari

Vanessa Fortarezza

Nazzarena Franco

Carlotta Gilli

Anna Gionfriddo

Monica Gori

Mariacristina Gribaudi

Annalisa Imparato

Loredana La Pace

Fabrizia Lapecorella

Giulietta Lemmi

Simona Maschi

Flavia Mazzarella

Maria Teresa Minotti

Carla Morogallo

Cristiana Pace

Rossella Paliotto

Paola Papanicolaou

Elisabetta Pellegrini

Lorena Pelliciari

Daria Perrotta

Benedetta Petruzzo

Paola Pietrafesa

Alessandra Poggiani

Barbara Pontecorvo

Valeria Sandei

Alessandra Santacroce

Monica Scarpa

Annalisa Scopinaro

Chiara Scotti

Maria Siclari

Chiara Soldano

Cinzia Tagliabue

Anna Tavano

Ilaria Villa

Mariangela Zappia

Riproduzione riservata © 2024 - LEO