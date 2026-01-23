Attenzione alla truffa dell’ASL, ti svuotano il conto se rispondi a questi numeri o SMS: la Polizia lancia l’allarme

La modalità più frequente riguarda l’invito a contattare numeri a tariffazione speciale o a cliccare su link ingannevoli, con il rischio concreto di subire danni economici e furti di dati personali. Di seguito, gli aggiornamenti sulle strategie di difesa e le indicazioni per riconoscere e segnalare tempestivamente questi casi.

Negli ultimi mesi, l’ASL di Avellino ha ricevuto numerose segnalazioni di SMS falsi, spesso inviati da numeri sconosciuti con prefisso a pagamento, come il 895, associato a costi particolarmente elevati per l’utente. Questi messaggi contengono richieste urgenti di contatto con presunti “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” o il “Centro Unico Primario”, con l’obiettivo di indurre le vittime a chiamare numeri a tariffa speciale e sostenere costi ingenti senza alcun reale motivo.

Un’altra modalità di raggiro molto diffusa è la richiesta di accesso a siti web contraffatti, come il falso portale “tesserasanit.com”, spacciato per il canale ufficiale per il rinnovo della tessera sanitaria. Questi siti sono progettati per carpire dati sensibili e informazioni personali, aprendo la strada a furti d’identità e frodi finanziarie.

È fondamentale non rispondere mai a questi messaggi né cliccare sui link proposti. La Polizia Postale raccomanda di eliminare immediatamente tali SMS e di rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’ASL per qualsiasi necessità.

Come difendersi e i canali ufficiali per la prevenzione

L’ASL Avellino ribadisce che tutte le comunicazioni ufficiali relative ai servizi sanitari vengono effettuate tramite canali certificati e mai attraverso numeri a pagamento o messaggi sospetti. Per prenotare visite, esami diagnostici e consultare referti è possibile utilizzare il servizio di prenotazione online o il numero verde gratuito 800 300 992, oltre ai canali fisici presso le farmacie abilitate o gli sportelli dedicati presenti nelle strutture sanitarie locali.

In caso di ricezione di SMS sospetti, il consiglio prioritario è di:

Non rispondere e non cliccare su link sospetti;

Non fornire alcun dato personale o sensibile;

Segnalare immediatamente il messaggio alla Polizia Postale tramite il portale ufficiale o presso gli uffici territoriali;

tramite il portale ufficiale o presso gli uffici territoriali; Consultare esclusivamente i siti istituzionali dell’ASL e della Regione Campania, come il Portale Salute del Cittadino, per informazioni aggiornate.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, che dallo scorso anno ha assunto il nuovo assetto territoriale organizzativo denominato Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) e Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica (S.O.S.C.), svolge un ruolo cruciale nel contrasto a questo tipo di frodi. Il Servizio, diretto da Ivano Gabrielli, opera a livello nazionale con competenze specialistiche in materia di sicurezza informatica, investigazioni sui crimini telematici e tutela dei cittadini da minacce digitali.

Il ruolo strategico della Polizia Postale nel contrasto alle frodi online(leonardo.it)

La Polizia Postale, specialità della Polizia di Stato dal 1981, si occupa della prevenzione e repressione degli illeciti informatici, inclusi i tentativi di truffa come quelli in corso contro gli utenti dell’ASL Avellino. Grazie a una rete di uffici regionali e provinciali, oggi configurati come C.O.S.C. e S.O.S.C., coordina le indagini sul cybercrime e collabora con enti pubblici e privati per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e la tutela dei dati personali.

Tra i compiti principali vi sono:

La vigilanza e il contrasto ai reati informatici, come phishing, hacking e frodi legate all’home banking;

La collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo Economico;

L’investigazione sui crimini che sfruttano le tecnologie digitali per arrecare danni economici o violare la privacy;

La protezione delle reti informatiche strategiche e la sicurezza nelle telecomunicazioni.

L’attività della Polizia Postale si estende anche al monitoraggio di social network e piattaforme digitali, con l’obiettivo di individuare tempestivamente le nuove forme di inganno e prevenire la diffusione di messaggi fraudolenti.