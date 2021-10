Il rispetto dell’ambiente passa anche dall’automobile che scegliamo per i grandi spostamenti. Gli italiani, negli ultimi tempi come non mai, si stanno avvicinando sempre di più alle auto elettriche, a dimostrazione che la mobilità ecosostenibile sta diventando una priorità basta guardare la crescita esponenziale del noleggio di macchine alimentate con batterie ricaricabili.

È ancora presto per parlare di vera e propria rivoluzione, ma, stando alle ultime indagini di mercato, non è aumentata solo la vendita di macchine di questo tipo, ma anche il noleggio. Mentre nel 2019 erano 575.000 le automobili elettriche di proprietà, a fine del 2020 erano ben 1,42 milioni, ovvero il 147% in più. Non tutti, però, hanno la possibilità di far fronte economicamente ad un acquisto del genere, per cui sono tante le persone che optano per il servizio di noleggio.

Auto elettriche: gli italiani e le loro scelte

Scegliere le auto elettriche, a discapito di quelle alimentate a benzina, diesel o metano, non è legata soltanto al rispetto nei confronti dell’ambiente, sia chiaro. Sono diverse, infatti, le persone che acquistano una macchina di questo tipo per il notevole risparmio legato alle spese di alimentazione. Nonostante tutto, il dato davanti a cui esultare non cambia: più la mobilità sostenibile cresce e maggior respiro daremo alla terra che ci ospita. Non a caso, stando ai rapporti ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), i dati sulle emissioni di CO2 in Italia risultano in riduzione: siamo passati da 579 a 431 milioni di tonnellate di CO2eq.

Auto elettriche a noleggio: i vantaggi

Considerando che il noleggio di auto elettriche sta interessando gli italiani, vale la pena dare uno sguardo ai vantaggi di un contratto di questo tipo. Sono molte le aziende, da Nord a Sud, passando per il Centro, che si occupano di cedere macchine con alimentazione elettrica previo pagamento di un canone. Quest’ultimo, generalmente, può essere mensile, semestrale o annuale e, ovviamente, personalizzato in base alle richieste del cliente. Inoltre, l’abbonamento, che comprende anche l’assicurazione del veicolo, può essere prorogato a fine noleggio senza doverlo per forza rinnovare.

I vantaggi non sono finiti qui. Il noleggio delle auto elettriche comprende anche: controllo gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, soccorso stradale h24, auto sostitutiva in caso di danni o malfunzionamento, assistenza continua anche a distanza, limitazione di responsabilità su furto, incendio e danni accidentali e tutela legale. Infine, c’è da considerare anche l’offerta dei maggiori centri di autonoleggio: le macchine ad alimentazione elettrica sono di ultima generazione e offrono tutti i comfort.