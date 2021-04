L’autocertificazione è fondamentale per potersi spostare all’interno della zona rossa. Ecco il file da scaricare.

È ormai da marzo 2020 che, a intervalli di tempo più o meno regolari, abbiamo preso confidenza con l’autocertificazione. Strumento indispensabile in zona rossa per spostarsi, è in continuo aggiornamento. In caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, attesta infatti quali sono i comprovati motivi di salute, lavoro o situazione di necessità che ci hanno portato a spostarci dalla nostra abitazione (o residenza, o domicilio).

Autocertificazione 2021 da scaricare

Ricordiamo che non è obbligatorio stamparla e che può essere compilata sul momento. Di seguito, ecco il modulo da scaricare: