Quanti vaccini sono stati fatti in Italia? Ecco il report interattivo in continuo aggiornamento, Regione per Regione.

Entro “i primi sei mesi del 2021 sarà vaccinato il 50% della popolazione“, questo era l’obiettivo annunciato dal consulente di Speranza, Walter Ricciardi, all’inizio della campagna vaccinale che ha preso il via, lo ricordiamo, lo scorso 27 dicembre. Tra le diverse difficoltà sopraggiunte, a che punto siamo rispetto a quanto annunciato? Quanti vaccini sono stati fatti finora? L’obiettivo del Governo è cambiato? Grazie al report interattivo ufficiale e in continuo aggiornamento possiamo scoprirlo.

Vaccini anti-Covid in Italia: il report aggiornato

Per scoprire di più ecco di seguito il grafico aggiornato in tempo reale sulla situazione della campagna vaccinale in Italia: