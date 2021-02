Quali sono le aziende italiane dove si lavora meglio? Ce lo svela il Top Employers 2021, che assegna una certificazione molto ambita.

La Top Employers 2021 non è una classifica, ma una certificazione molto ambita. Per ottenerla, ovviamente, ci sono alcuni requisiti specifici che le aziende devono avere e, soprattutto, rispettare nel corso del tempo. Questi riguardano per lo più le politiche relative alle risorse umane, alla formazione dei dipendenti e all’attenzione verso le esigenze familiari e sociali dei lavoratori.

In Italia sono ben 112 le aziende che hanno ottenuto la preziosa certificazione. La curiosità, quindi, è ovvia: quali sono le società nostrane che trattano i propri dipendenti con i cosiddetti guanti bianchi?

Top Employers 2021: la lista delle aziende dove si lavora meglio in Italia

La Top Employers 2021, che fa riferimento ai dati del 2020, è stata ottenuta da marchi che erano già ‘presenti’ negli anni passati, ma ci sono anche alcune new entry. Tra queste c’è Amazon Italia, che in 10 anni ha creato 9.500 posti di lavoro a tempo indeterminato. Non solo, il colosso dello shopping online ha offerto anche opportunità di crescita professionale a tutti i suoi dipendenti.

Colleghi di lavoro

Abbott

Accenture

Allianz

Alstom Italia

Alten Italia Società Unipersonale

Amazon Italy

Angelini pharma

Arjo Italia

AstraZeneca Italia

Automobili Lamborghini

Avanade Italy

Baxter Italy

Bip

Bnl Gruppo Bnp Paribas

Boehringer Ingelheim Italia

Borgo Egnazia

Bper Banca

Bracco

British American Tobacco (Bat) Italia

Canon Italia

Capgemini Italia

Carrefour Italia

Cassa depositi e prestiti

Chep Italia

Chiesi Farmaceutici

Coca-Cola Hbc Italia

Credit Agricole Italia

Dana Italia

Danfoss Power Solutions ICS

Dentsu

Dhl Freight Italy

Ducati Motor Holding

Edison

Edp Renewables Italia

Electrolux

Eli Lilly Italia

Elica

Emilgroup

Esselunga

EY

Ferrari

Findomestic Banca

FinecoBank

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Generali Italia

Groupama Assicurazioni

GroupM

Gruppo Axa Italia

Gruppo Cap

Gruppo Credem

Gruppo Hera

Gruppo Iren

Gruppo Servier in Italia

Huawei Italia

iGuzzini illuminazione

Ima

Imperial Brands Italia

Ing bank

Iss Facility Services Italy

Italdesign

Italgas

Itas mutua

Jti Italy

Kelly Services

Konica Minolta Business Solution Italia

Kuehne + Nagel

Kuwait Petroleum Italia

Lagardère Travel Retail Italia

Lavazza Group

LeasePlan Italia

Lidl Italia

Marazzi Group

Marriott International

Metro Italia Cash and Carry –

Msd Animal Health

Msd Italia

Novartis

Obi Italia

Olympus

Open Fiber

PageGroup

PepsiCo Italia

Perfetti Van Melle Italia

Philip Morris Italia

Poste Italiane

Puma Italia

PwC

QVC Italia

Radio Dimensione Suono

Rai Way

Roche

Saint-Gobain Italia

Sandoz

Sanofi

SAP Italia

SGB Humangest Holding

SIEMENS

Smurfit Kappa Italia

Successori Reda

Takeda Italia

The Esteée Lauder Companies

The European House-Ambrosetti

Tod’s

Toyota Motor Italia

UniCredit

Vodafone Italia

Volkswagen Group Italia

Whirlpool

Windtre

Zurich

Da Hera a Lidl: le aziende dove lavorare con il sorriso

Tra le aziende che hanno ottenuto l’ambita certificazione c’è Hera, che si qualifica per la dodicesima volta. Operativa nei settori ambiente (gestione rifiuti), idrico ed energetico, ha ben 9000 dipendenti.

Altro ‘brand’ noto al Top Employers Institute è Toyota Motor Italia, che ottiene la nomina per il sesto anno consecutivo. Lidl Italia, invece, la ottiene per il quinto e si registra anche tra i Top Employers Europe.

Quarto anno consecutivo per Vodafone, mentre secondo per Poste Italiane. Quest’ultima, nello specifico, sta continuando ad assumere e a fare formazione per la crescita professionale dei dipendenti.

Top Employers: i requisiti della certificazione

Il Top Employers Institute, fondato nel 1991 e arrivato in Italia nel 2008, è l’ente che valuta e certifica le eccellenze in ambito Human Resources, ovvero risorse umane. Pertanto, a finire sotto la sua lente d’ingrandimento sono: le condizioni di lavoro, i benefit, i piani di carriera, gli investimenti in formazione e sviluppo e, infine, l’attenzione alla crescita professionale e personale dei dipendenti.

Fino ad oggi, il Top Employers Institute ha certificato 1.700 aziende in 120 Paesi del mondo. Ben 120 sono italiane e 42 di queste hanno ottenuto anche la Top Employers Europe 2021, certificazione riconosciuta alle multinazionali che raggiungono gli stessi risultati in almeno 5 Paesi europei.