Cinque paesi dell’Unione Europea hanno firmato il cosiddetto Position Paper, documento mediante il quale si chiede alla commissione europea di eliminare del tutto le banconote da 500 €, al fine di fare fronte a un problema molto importante che si è verificato in questi anni, ossia il riciclaggio: tra i firmatari, ci sono Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda.

BCE, estromissione definitiva della banconota da 500 euro: i dettagli

Già dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea smise di stampare banconote da 500 €, in quanto considerate strumento utilizzato ai fini dell’evasione fiscale, pertanto, già da due anni a questa parte la circolazione di questo taglio è diminuita drasticamente. Secondo quanto sostenuto dalla Serious Organised Crime Agency scoprì, nel 2010, che circa il 90% delle banconote da 500 €, presenti nel paese, erano in possesso della criminalità. Tale ragione, fu fermata la distribuzione di questo taglio negli uffici di cambio.

Banconote da 500 euro

I cinque paesi, dunque chiedono la commissione quanto segue: “Di impegnarsi con la Bce per prendere in considerazione ulteriori passi in merito alle banconote da 500 euro, compresa l’introduzione di misure volte a un’eliminazione graduale per consentire la progressiva conversione da parte del pubblico in banconote di taglio più piccolo sotto la supervisione delle banche e della Banca Centrale”.

Mario Draghi ha detto che i risparmiatori non saranno penalizzati: “La banconota da 500 euro è sempre più vista come uno strumento per attività illegali”, ha affermato. “Non ha nulla a che fare con la riduzione dei contanti”.

L’importanza del contante per la BCE

La quantità di contanti nella zona euro è salita a oltre 1 trilione di euro (1,1 trilioni di dollari) nel 2020, con quasi il 30% accumulato in banconote da 500 euro, riflettendo i timori delle banche e l’esasperazione per i bassi rendimenti sui risparmi. I ministri delle finanze europei hanno invitato la BCE a esaminare i modi per restringere l’accesso alle banconote come parte di una mossa per tagliare i finanziamenti alle attività militanti.

La Germania fu una dei primi paesi a incentivare la banconota da 500 euro per eguagliare il valore della sua vecchia banconota da 1.000 marchi e soddisfare la tradizionale preferenza dei tedeschi per il denaro contante, rispetto alla moneta elettronica.

L’accumulo di denaro contante è diventato più importante durante gli anni di crisi. I controlli sui capitali vietano i grandi prelievi in ​​Grecia, dove i risparmiatori hanno accumulato decine di miliardi, dopo che i grandi depositanti persero denaro durante il salvataggio finanziario del paese.