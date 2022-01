In un messaggio, pubblicato sui social, Barilla fa sapere che è in procinto un restyling del proprio logo. Nella nuova grafica, il contorno bianco sarà eliminato e al suo posto si farà avanti un rosso scuro. Ecco cosa si legge nel post: “Qualcosa di nuovo bolle in pentola in Barilla e abbiamo già attirato la vostra attenzione. Siamo solo all’inizio”.

Barilla rinnova il suo logo: l’annuncio su Instagram

Anno nuovo, logo nuovo: è quello che ha comunicato Barilla dal suo profilo ufficiale su Instagram. Sul popolare social network, l’azienda, infatti, ha pubblicato una foto in cui mostra un cambiamento evidente del proprio logo, nel quale scompare il classico contorno in bianco. Il post su Instagram con l’anticipazione del nuovo logo:

La notizia ufficiale non è ancora arrivata, anche se già è stata anticipata sul sito web della multinazionale: l’evento, infatti, è previsto per il 26 gennaio 2022. Non è la prima volta che il marchio subisce delle modifiche: dal 1910 – anno di apertura dell’azienda – ll logo, realizzato dal grafico e architetto, Erberto Carboni, ha avuto, infatti, un’evoluzione costante, che è tracciata sul portale dell’archivio storico di Barilla.

Le novità per il 2022

Dopo 60 anni lunghi anni, il logo dell’azienda subisce un cambiamento visivamente tangibile: come vi anticipavamo, sparisce il contorno bianco che, da sempre, lo denotava graficamente per far spazio a un rosso più scuro, rispetto a quello tradizionalmente usato.

Non solo: anche il font della scritta cambia, anche se resta in corsivo: a ciò, viene aggiunta la data di fondazione della storica realtà alimentare italiana, ossia il 1877.

