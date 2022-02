United Colors of Benetton, in occasione della Fashion Week di Milano, ha deciso di entrare a far parte del Metaverso. Il negozio situato in Corso Vittorio Emanuele consentirà agli acquirenti di fare una duplice esperienza: da un lato lo store fisico e dall’altro quello virtuale. Vediamo, nei dettagli, cosa hanno ideato i vertici del brand.

Benetton entra nel Metaverso con lo store di Milano

Lo store a marchio Benetton di Corso Vittorio Emanuele a Milano si prepara ad una grande rivoluzione. L’azienda ha deciso di entrare nel Metaverso, consentendo agli acquirenti di fare una duplice esperienza. Questo significa che quanti si recheranno nel negozio fisico avranno la possibilità di immergersi anche nella realtà virtuale.

“Abbiamo voluto capovolgere l’esperienza immersiva, creando nel retail fisico lo stesso ecosistema emozionale che avrà il nuovo store virtuale nel metaverso che aprirà nelle prossime settimane. Chiunque entrerà nei prossimi giorni nel nostro negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano potrà immergersi in un incrocio tra realtà fisica e connessione digitale, il tutto in un’esplosione di creatività, colori e sonorità“, ha dichiarato Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group.

Alla luce di ciò, quale occasione migliore della Fashion Week milanese per l’ingresso del brand nel Metaverso? Benetton ha colto la palla al balzo, inaugurando così un capitolo nuovo della storia dell’azienda. Questo non prevede solo il semplice acquisto, ma un vero e proprio gaming che consentirà ai clienti di accumulare QR code da sfruttare per lo shopping nello store fisico.

Come sarà lo store Benetton di Milano?

Benetton è uno dei primi brand a “sperimentare l’omnicanalità diffusa, cioè la circolarità tra mondo fisico – metaverso – mondo fisico“. Lo scopo è “offrire un ponte dimensionale tra presente e futuro, tra reale e virtuale“. Il tutto, però, senza dimenticare lo shopping ‘fisico’. Per l’importante occasione, il negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano si tingerà di rosa. Dalle vetrine all’arredamento, passando per le grucce: tutto sarà pink. Si potrà provare l’immersione nel Metaverso di Benetton per quattro settimane.

