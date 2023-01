Milano si prepara ad accogliere Tuttofood 2023, dopo il blocco dovuto alla pandemia: l’evento dice no allo spreco alimentare.

Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19, Milano si prepara a riaccogliere Tuttofood 2023. L’evento, destinato a diventare importante a livello mondiale, punta a contrastare lo spreco alimentare e a diffondere la sostenibilità a tutti i livelli della filiera agroalimentare.

Milano, con Tuttofood si combatte lo spreco alimentare al grido di sostenibilità

Presso l’Auditorium Mudec di Milano, è stata presentata l’edizione 2023 di Tuttofood, che si svolgerà in Fiera dall’8 all’11 maggio. Un grande ritorno dopo la pandemia, con 1000 brand da 35 Paesi che hanno già confermato la loro presenza. Si stima che gli espositori possano raggiungere quota 2000, ma la fase dei lavori è ancora all’inizio per poter dare una risposta definitiva. Lo scopo della nuova edizione di Tuttofood è contrastare lo spreco alimentare, diffondendo buone pratiche che siano sostenibili a tutti i livelli della filiera alimentare.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), la produzione agroalimentare rappresenta circa il 10% delle emissioni di gas serra, motivo per cui il rispetto dell’ambiente deve essere messo al primo posto. Come se non bastasse, il 14% della produzione va persa in fase di raccolta e distribuzione, mentre il 17% durante il consumo. Dulcis in fundo, gli scarti alimentari generano 49 milioni di tonnellate di metano.

Alla luce di questi dati allarmanti, gli organizzatori di Tuttofood accendono i riflettori sull’importanza della sostenibilità. “È fondamentale far comprendere l’importanza di questi temi: per un’impresa non è solo un atto di responsabilità sociale, ma anche un tema di sostenibilità integrale ed economica. Un’impresa efficiente è un’impresa che non spreca“, ha dichiarato Maurizio Martina, vicepresidente della Fao.

Milano pronta a riaccogliere Tuttofood 2023: i dettagli

“Stiamo lavorando con i partner istituzionali per creare consapevolezza in merito allo spreco alimentare, ma anche sui nuovi trend dell’alimentazione. Tuttofood vuole essere una fiera che mette al centro l’evoluzione dei consumi e quindi tutto ciò che sta avvenendo in termini di cambiamento dell’alimentazione: più sana, accorta, internazionale e soprattutto sostenibile“, ha sottolineato Luca Palermo, Ad di Fiera Milano. L’intenzione degli organizzatori è quella di far diventare l’evento un appuntamento importante a livello globale, che possa aiutare a ridurre lo spreco alimentare e a promuovere la sostenibilità.

