“Billionaire Bunker”: chi ha acquistato la mega villa da 170 milioni confinante con quella di Jeff Bezos

Chi ha acquistato la mega villa da 170 milioni confinante con quella di Jeff Bezos? Scopriamo come stanno le cose.

Un colpo sensazionale nel mercato immobiliare ultra-lusso di Miami è stato messo a segno di recente. Qualcuno ha acquistato una villa da sogno per 170 milioni di dollari, situata sull’esclusiva Indian Creek Island, conosciuta anche come il “Billionaire Bunker”, uno dei quartieri più ambiti e sicuri al mondo. La proprietà, con vista sul mare, non è solo una delle più costose mai registrate nella contea di Miami, ma è anche un simbolo di un fenomeno crescente, ovvero l’invasione delle star della tecnologia e della finanza nella zona.

Acquisto da 170 milioni, villa da favola

L’acquisto è avvenuto per mano di Mark Zuckerberg – CEO di Meta – e sua moglie, Priscilla Chan; i due si sono aggiudicati questa villa super-lussuosa dopo una lunga trattativa. Il prezzo iniziale per la casa, messa sul mercato nel novembre del 2025, era di 200 milioni di dollari, ma grazie alla loro abilità nel negoziare, sono riusciti a concludere l’affare a una cifra inferiore. La villa, che è ancora in fase di finalizzazione, occupa un lotto di oltre 8.000 m² e si sviluppa su quasi 3.000 m² di superficie, comprendendo 9 camere da letto e 15 bagni. Tra i dettagli che fanno la differenza, spiccano una piscina panoramica, un dock privato, giardini impeccabili, e l’impronta del designer canadese Ferris Rafauli, noto per il suo approccio lussuoso e moderno.

Indian Creek Island è una piccola isola privata che ospita solo 41 proprietà, un’area ad accesso limitato sorvegliata 24 ore su 24. La sicurezza e la privacy sono i punti forti di questa comunità, che ha attratto alcuni dei nomi più ricchi e potenti del pianeta. Non a caso, la villa di Zuckerberg si trova a pochi passi da quella di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, che ha più di una proprietà in questa enclave esclusiva. In effetti, la zona sta diventando un vero e proprio quartiere di miliardari, con personalità della tecnologia, della finanza e dell’industria che si uniscono a questa comunità esclusiva.

Il mercato immobiliare della Florida, e in particolare quello di Miami, è diventato una meta di investimento per le personalità più ricche del mondo. Le ragioni di questa tendenza sono molteplici, ma una delle più importanti è senza dubbio il vantaggio fiscale che offre lo Stato della Florida, in particolare l’assenza di imposte sul reddito personale. Questo rende Miami e le sue aree circostanti un luogo attraente per i miliardari che cercano di diversificare i loro investimenti, e offre anche una qualità della vita che si combina con il clima tropicale e la sicurezza.

L’acquisto di Zuckerberg conferma il momento d’oro di Miami: ecco perché

L’acquisto di Zuckerberg non è solo un acquisto di una residenza esclusiva, ma anche un simbolo di una più ampia evoluzione. A Miami, stanno arrivando sempre più investitori, e molti di questi provengono dal mondo della tecnologia e della finanza. Se, da una parte, questo è un riflesso della crescente concentrazione di ricchezze in determinate aree, dall’altra parte, segnala anche come i miliardari stiano scegliendo località più favorevoli dal punto di vista fiscale, ma anche più private e sicure, lontane dalle tradizionali metropoli come New York o Los Angeles.

Il mercato immobiliare di Miami sta vivendo un momento d’oro, con transazioni che raggiungono cifre da capogiro e nuovi ricchi che scelgono la Florida come nuova casa. Zuckerberg, con l’acquisto di questa villa da 170 milioni, ha ribadito il suo status di protagonista globale. Non resta che vedere se altri seguiranno il suo esempio, trasformando Miami in una vera e propria capitale globale del lusso, della tecnologia e degli affari.