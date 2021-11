Il Black Friday 2021 è in arrivo e per l’occasione il servizio di comparazione dei prezzi Idealo ha condotto un’indagine sul venerdì nero dello shopping. Qual è il tema in oggetto? Chi attende con maggiore impazienza la giornata di sconti e offerte. Il risultato è sorprendente: l’Italia. La ricerca ha utilizzato un campione di oltre 1500 consumatori digitali (diversi per provenienza, età e livello di istruzione) e rivela che gli italiani sono tra gli europei i più interessati al Black Friday.

Black Friday 2021: Apple i prodotti più cercati

Il budget medio di spesa online in Italia è pari a 273 euro. Il 65,6% degli italiani fa acquisti durante il Black Friday: nettamente dietro sono Spagna (55,7%), Germania (49,8%), Austria (44,4%) e Francia (36,6%).

La forza (e l’appeal) del Black Friday fa breccia soprattutto sui giovani. Tra gli utenti dai 18 ai 24 anni, sia uomini che donne, la percentuale è infatti pari al 66,3%. Tuttavia nella fascia 18-24 il budget riservato al spesa è di 212 euro, mentre sale a 356 euro nella fascia adulta 55-64 anni.

Quali sono i prodotti più cercati durante il Black Friday?

I prodotti di elettronica sono quelli più attesi in occasione di Black Friday e Cyber Monday, in particolare gli smartphone Android e Apple, i più cercati online. L’interesse è aumentato del 50,4% pure verso le console di gioco. Sono in particolare la Microsoft Xbox Series X e la Sony PlayStation 4 (PS4) Slim ad attirare l’interesse dei consumatori.

Quest’anno, l’appuntamento con gli sconti, le offerte e lo shopping del Black Friday 2021 è fissato al 26 novembre. Nell’ultimo mese, è cresciuto il desiderio degli italiani di rinnovare la propria casa e quindi di fiondarsi su elettrodomestici di ultima generazione.

Tra i prodotti più cercati figurano le macchine per il caffè espresso (+66,3%), i robot da cucina (+50,0%), i forni (+38,6%), le asciugatrici (+35,3%), le lavastoviglie (+28,9%), le macchine da caffè a capsule (+25,8%), gli asciugacapelli (+23,3%) e le macchine da caffè a cialde (+22,2%).

Black Friday 2021: previsioni in forte crescita

Il 35,4% degli italiani che prevedono di acquistare online un prodotto durante il Black Friday ha dichiarato di voler acquistare regali di Natale, per sé stessi o per la famiglia. Non a caso tirano i Lego (+32,3%), le macchine fotografiche Reflex (+51,5%), i droni (+32,0%) e i giradischi (+33,9%).

La crescita d’interesse non finisce qui. Stando al report di Idealo, le previsioni di crescita sono più che lusinghiere: se nel 2020 il 58,2% degli italiani pensava di acquistare un prodotto durante il venerdì nero, quest’anno la stima aumenta fino al 65,6%.