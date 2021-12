Quanto è importante prendersi cura della propria vettura elettrica? Programmare interventi di manutenzione periodici è fondamentale per prolungare nel tempo tutti i vantaggi che derivano dalla guida di questo tipo di veicoli, in grado di garantire autonomia e comfort sia nella quotidianità sia durante i viaggi lunghi, evitando gas di scarico ed emissioni inquinanti.

Per ottenere performance sempre ottimali e mantenere le vetture in perfetta efficienza, BMW mette a disposizione pacchetti di manutenzione ad hoc per i veicoli elettrici: BMW Service Inclusive Mobility è il piano d’interventi offerto dalla rete ufficiale di assistenza della casa automobilistica attraverso i Centri BMW Service, che rispondono in modo efficace a ogni esigenza di manodopera, ricambi e controlli mettendo gli utilizzatori al riparo da ogni inconveniente futuro.

Centri BMW Service: assistenza e servizi dedicati

Scegliere una vettura elettrica significa non voler mai rinunciare sia a un’esperienza di guida completamente rinnovata e senza emissioni, sia agli altri benefici legati a questo tipo di mobilità green. Basti pensare al motore elettrico praticamente silenzioso e al livello di autonomia elevato, grazie alla fitta rete delle infrastrutture di ricarica in continua crescita.

Affidarsi ai servizi di manutenzione offerti dalla rete di vendita ufficiale è sempre la soluzione più efficace. Soprattutto per quanto riguarda la manutenzione delle vetture elettriche, la cui diffusione è in netta crescita su tutto il territorio nazionale, affidarsi ai servizi post-vendita messi a disposizione dalla casa produttrice permette di ottenere la migliore assistenza possibile, beneficiando della professionalità e della massima competenza tecnica.

A fare la differenza, inoltre, è la capacità di accompagnare gli interventi di manutenzione ordinaria con altre tipologie di servizi esclusivi destinati a chi ha scelto una soluzione di e-mobility BMW. I programmi di manutenzione BMW, inoltre, garantiscono l’utilizzo esclusivo di ricambi originali BMW e di attrezzatura certificata.

BMW Service Inclusive Mobility:

Il pacchetto BMW Service Inclusive Mobility è pensato per rispondere con efficacia alle esigenze post-vendita dei conducenti di vetture elettriche BMW. Attivabile anche in concomitanza all’acquisto di un veicolo green solo presso i Centri BMW Service aderenti all’iniziativa, prevede il pagamento di una tariffa iniziale (in promozione fino al 31 dicembre 2021) e ha una durata pari a 4 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione della vettura, senza limiti di chilometraggio.

La promozione comprende una rosa di interventi:

controllo veicolo;

sostituzione microfiltro;

sostituzione liquido circuito freni;

È compreso anche il servizio BMW Pick-Up & Delivery di presa e riconsegna dell’auto (nell’arco di 20 km), per tutta la durata del programma di manutenzione e per tutti gli interventi compresi nel programma.

Per verificare i costi del servizio BMW Service Inclusive Mobility è sufficiente utilizzare il calcolatore ad hoc messo a disposizione sul portale ufficiale, nell’ottica di assicurare la massima trasparenza. È sufficiente inserire alcuni parametri: il contenuto del pacchetto, la serie, il tipo di alimentazione e la durata espressa in anni e chilometri.

Riproduzione riservata © 2021 - LEO