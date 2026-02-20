Bollette altissime? Forse usi l’elettricità nell’ora sbagliata: il trucco legale che ti fa risparmiare un sacco

Se vuoi risparmiare sulla bolletta c’è un metodo efficace che potresti provare. Ecco di che cosa si tratta, nel dettaglio



Negli ultimi anni, i costi delle bollette sono aumentati in maniera significativa, complice l’inflazione e la situazione globale. In questo contesto, anche ad oggi, è fondamentale sapersi destreggiare, in modo da evitare di sostenere costi eccessivi, che potrebbero mettere a dura prova la stabilità del bilancio familiare.

Le occasioni per spendere meno ci sono e sono legali, ma se non ci si informa, si perde l’opportunità di risparmio. Tra le modalità per non alleggerire troppo il portafogli, ce n’è una da prendere in considerazione.

Le fasce orarie dell’energia elettrica: definizione e importanza

In un contesto in cui il costo dell’energia elettrica continua a rappresentare una voce rilevante nelle spese domestiche, conoscere e sfruttare al meglio le fasce orarie dell’energia elettrica può fare una sostanziale differenza nel bilancio familiare. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha infatti definito precise fasce temporali che influenzano i prezzi dell’energia, offrendo agli utenti strumenti utili per ottimizzare i consumi e ridurre la spesa.

Le fasce orarie sono specifici intervalli temporali in cui il consumo di energia elettrica viene tariffato diversamente, in base alla domanda registrata durante la giornata. L’ARERA distingue tre fasce principali:

F1 (fascia di punta): dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00. È il periodo di massimo consumo e, di conseguenza, il più costoso. Per contenere i costi è consigliabile evitare l'utilizzo di elettrodomestici energivori come lavatrici e lavastoviglie in queste ore.

F2 (fascia intermedia): dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, e il sabato dalle 7:00 alle 23:00. Questa fascia presenta un prezzo più contenuto rispetto alla F1 e rappresenta un buon compromesso per l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

F3 (fascia fuori punta): dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 7:00, e tutte le ore della domenica e dei giorni festivi. In questa fascia i prezzi sono decisamente più bassi, grazie a una domanda di energia ridotta, e rappresenta il momento ideale per concentrare i consumi più onerosi.

Questa suddivisione serve a incentivare gli utenti a spostare i consumi dalle ore di maggiore richiesta a quelle meno critiche, favorendo così una maggiore stabilità della rete elettrica e una riduzione degli oneri.

Come sfruttare le fasce orarie per risparmiare in bolletta

Per ottimizzare la spesa energetica, è fondamentale conoscere le proprie abitudini di consumo e scegliere l’offerta più adatta. Chi trascorre la maggior parte del tempo in casa durante il giorno potrebbe trovare conveniente un’offerta monoraria, mentre chi utilizza maggiormente l’energia nelle ore serali o nei weekend potrebbe preferire una tariffa multioraria, che premia i consumi in fascia F3.

Ecco alcuni consigli pratici per risparmiare:

Spostare i consumi nelle fasce F2 e F3: programmare l'uso di lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici nelle ore serali, notturne o nei giorni festivi può portare a una riduzione significativa della bolletta.

Utilizzare elettrodomestici programmabili e ad alta efficienza: apparecchi di classe energetica A o superiore spesso permettono di impostare l'avvio automatico dei cicli nelle fasce più economiche.

Monitorare i consumi e scegliere offerte personalizzate: rivolgersi a consulenti specializzati consente di analizzare i propri consumi e individuare la tariffa più conveniente, come quelle proposte da società energetiche che applicano il prezzo all'ingrosso (PUN).

È importante sottolineare che, soprattutto durante la stagione estiva, la fascia F2 può presentare prezzi talvolta più alti della F1 a causa dell’incidenza degli impianti fotovoltaici. Questi ultimi, infatti, producono energia durante il giorno immettendola in rete e abbassando il costo nella fascia di punta.