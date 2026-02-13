Bollette troppo costose? Il metodo legale per spendere meno e salvare il portafogli

Un metodo legale e accessibile a tutti per contenere la spesa elettrica è l’ottimizzazione delle fasce orarie di consumo, un aspetto fondamentale della tariffazione energetica in Italia che consente di risparmiare semplicemente adeguando l’uso degli elettrodomestici agli orari in cui l’energia costa meno.

In Italia, ogni fornitore di energia elettrica applica tariffe differenziate in base alle fasce orarie di consumo, suddividendo la giornata in tre principali segmenti temporali: F1, F2 e F3. Questa struttura tariffaria mira a incentivare l’uso dell’energia nei momenti di minor domanda per alleggerire la rete durante le ore di punta. Conoscere esattamente gli orari e le caratteristiche di queste fasce è fondamentale per organizzare i propri consumi e risparmiare.

La fascia F1 rappresenta le ore di punta, quando la domanda di energia è massima: generalmente dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì. In questa fascia la tariffa è più alta.

rappresenta le ore di punta, quando la domanda di energia è massima: generalmente dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì. In questa fascia la tariffa è più alta. La fascia F2 copre gli orari intermedi, con costi più bassi rispetto a F1, comprendendo le prime ore del mattino (7-8) e la sera (19-23) nei giorni feriali, e l’intera giornata del sabato.

copre gli orari intermedi, con costi più bassi rispetto a F1, comprendendo le prime ore del mattino (7-8) e la sera (19-23) nei giorni feriali, e l’intera giornata del sabato. La fascia F3 identifica gli orari notturni e festivi, ossia dalle 23 alle 7 dei giorni feriali, la domenica e i festivi, con la tariffa più conveniente.

Alcuni fornitori propongono anche tariffe biorarie, dove F1 resta invariata mentre F2 e F3 vengono accorpate in un’unica fascia chiamata F23, che copre la sera e tutto il weekend. Altri, invece, adottano tariffe monorarie (F0), applicando lo stesso prezzo dell’energia per tutte le ore del giorno e della notte, soluzione più adatta a chi consuma prevalentemente durante il giorno, come molte imprese.

Come scegliere la tariffa energetica più adatta alle proprie esigenze

La scelta tra tariffa monoraria, bioraria o multioraria dipende principalmente dalle proprie abitudini di consumo. Chi trascorre gran parte della giornata fuori casa e utilizza maggiormente energia durante la sera o il fine settimana, può trarre grande vantaggio dalle tariffe biorarie o multiorarie, risparmiando sensibilmente spostando i consumi nelle fasce più economiche.

Per individuare la tariffa più vantaggiosa, è fondamentale analizzare una bolletta recente: vi sono infatti dettagliate informazioni sui consumi suddivisi per fascia oraria. Confrontare le offerte di diversi fornitori, valutando in particolare il costo della materia prima nelle varie fasce e i costi fissi annuali, aiuta a ottimizzare la spesa. Alcuni fornitori propongono sconti o condizioni speciali per consumi responsabili o per l’adozione di comportamenti virtuosi.

Ogni fornitore può definire fasce orarie leggermente diverse, pertanto è consigliabile consultare il proprio contratto o contattare il servizio clienti per avere indicazioni precise e aggiornate.

Le nuove dinamiche del mercato energetico e il ruolo dei fornitori (www.leonardo.it)

Nel mercato libero dell’energia, il fornitore si configura come soggetto economico responsabile della vendita e della gestione del servizio di fornitura di energia elettrica e gas. La sua attività è regolamentata da ARERA, l’autorità garante per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che stabilisce regole trasparenti per tutelare i consumatori.

L’offerta energetica in Italia si sta evolvendo anche grazie all’incremento di soluzioni digitali e servizi innovativi, come la possibilità di monitorare i consumi in tempo reale e di scegliere piani tariffari sempre più personalizzati in base al profilo di utilizzo. Questo consente agli utenti di pianificare meglio i propri consumi, sfruttando al massimo le fasce orarie più economiche e contribuendo a un uso più efficiente e sostenibile dell’energia.

In un momento in cui il costo dell’energia rappresenta una delle voci più pesanti per le famiglie italiane, utilizzare in modo strategico le fasce orarie di consumo diventa una leva importante per tutelare il proprio portafoglio senza rinunciare al comfort domestico. Le soluzioni sono a portata di mano: basta organizzare l’uso degli elettrodomestici più energivori, come lavatrici, lavastoviglie e forni, negli orari serali, notturni o nei fine settimana, quando le tariffe sono più basse.

Il servizio clienti di molti fornitori, tra cui Sentra, si mette a disposizione per guidare i clienti nella scelta dell’offerta più adatta, offrendo consulenze personalizzate e supporto per comprendere meglio le condizioni contrattuali e le opportunità di risparmio offerte dal mercato libero. Questo approccio trasparente e orientato al cliente è fondamentale in un periodo in cui la consapevolezza dei consumi energetici può fare la differenza.

Conoscere e sfruttare al meglio la tariffazione a fasce orarie rappresenta dunque una misura legale, semplice e concreta per risparmiare sulle bollette elettriche, contribuendo al contempo a un utilizzo più equilibrato e sostenibile delle risorse energetiche del Paese.