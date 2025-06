Con il calo delle temperature previsto per giugno 2025, molte famiglie italiane potrebbero vedere un alleggerimento delle proprie bollette, grazie a un nuovo contributo straordinario introdotto dal governo. Tuttavia, questo bonus di 200 euro non sarà accessibile a tutti.

L’iniziativa si rivolge specificamente ai nuclei familiari con redditi medio-bassi, e richiede il rispetto di precisi requisiti per beneficiarne. Scopriamo quali sono le condizioni necessarie per accedere a questo aiuto economico.

Fornelli a gas

Un contributo straordinario per contrastare l’aumento delle tariffe energetiche

A partire da giugno 2025, il governo ha previsto un contributo extra di 200 euro, che sarà applicato direttamente sulle bollette di luce, gas e acqua. Questo bonus, che si distingue dal tradizionale bonus sociale, è stato concepito per mitigare l’impatto degli aumenti delle tariffe energetiche. Inserito nel Decreto Bollette del 28 febbraio 2025 e convertito in legge ad aprile dello stesso anno, il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 1,65 miliardi di euro. Tuttavia, la cifra potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i potenziali beneficiari, stimati tra 3 e 5 milioni di famiglie. Per chi già percepisce il sostegno sociale, il bonus sarà erogato automaticamente, mentre gli altri dovranno presentare un ISEE aggiornato.

Nuovi criteri ISEE e ampliamento della platea dei beneficiari

Il criterio principale per accedere al bonus è il valore dell’ISEE familiare, che deve essere compreso tra 9.530 e 25.000 euro. Un’importante novità riguarda l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di titoli di Stato e buoni postali fino a 50.000 euro, una modifica che amplia la platea dei potenziali beneficiari. Questa nuova normativa significa che alcune famiglie, precedentemente escluse, potrebbero ora rientrare nei requisiti per ottenere il contributo. La verifica dell’ammissibilità sarà effettuata dal Sistema informativo integrato (SII), sulla base dei dati forniti dall’INPS, e solo dopo aver superato queste verifiche, il bonus verrà riconosciuto in bolletta.

Tempistiche e modalità di erogazione del bonus

Per quanto riguarda le tempistiche, il primo accredito del bonus è previsto già per luglio 2025 per gli aventi diritto automatici. Chi, invece, non percepisce già il sostegno sociale dovrà attendere fino a tre mesi per vedere lo sconto applicato in fattura. Il meccanismo è pensato per essere semplice e immediato, ma è essenziale che i richiedenti si assicurino di avere un ISEE aggiornato per non incorrere in ritardi o esclusioni. In sintesi, milioni di famiglie potranno beneficiare di uno sconto in bolletta di 200 euro a partire da giugno 2025, un supporto economico atteso, ma non garantito per tutti, che richiede attenzione ai dettagli per accedere ai benefici previsti.