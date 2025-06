Un nuovo bonus bollette da 200 euro è in arrivo per oltre tre milioni di famiglie italiane, rappresentando un’opportunità significativa per alleviare i costi energetici in aumento. Questo contributo straordinario, parte del decreto bollette approvato dal governo, sarà disponibile a partire da giugno 2025 e verrà erogato direttamente in fattura. L’obiettivo principale della misura è sostenere i nuclei familiari con redditi medio-bassi, in un contesto economico caratterizzato da rincari diffusi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha inoltre annunciato riduzioni specifiche per i clienti più vulnerabili, offrendo una boccata d’ossigeno per chi è ancora in regime di maggior tutela.

lampadina bolletta luce

Dettagli del bonus bollette da 200 euro: criteri di accesso e modalità di erogazione

Il bonus da 200 euro sarà disponibile a partire da giugno 2025 per le famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro. Lo sconto verrà applicato automaticamente in bolletta, senza necessità di presentare alcuna domanda. Questo meccanismo di erogazione si affianca al bonus sociale per luce, gas e acqua, già in vigore. La misura è stata progettata per essere inclusiva, grazie al nuovo metodo di calcolo dell’ISEE che permette di escludere dal patrimonio mobiliare alcuni investimenti, come titoli di Stato e buoni fruttiferi postali, fino a 50mila euro. Questa modifica potrebbe ampliare la platea dei beneficiari, potenzialmente includendo una quota maggiore della popolazione.

Procedura di applicazione e gestione del bonus: il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici

La gestione operativa del bonus è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che collabora con l’INPS e gli operatori del mercato dell’energia. Questi enti stanno già lavorando per stilare l’elenco dei beneficiari. Una volta ricevuti i dati, gli operatori avranno tre mesi per applicare lo sconto in bolletta. Questo sconto sarà evidenziato chiaramente nelle fatture, per garantire trasparenza e comprensibilità. Secondo le stime, circa tre milioni di famiglie italiane potrebbero trarre vantaggio da questa misura, aiutando a mitigare l’impatto degli aumenti sui costi energetici.

Ulteriori riduzioni delle bollette per i clienti più vulnerabili annunciati da ARERA

ARERA ha comunicato ulteriori riduzioni per i clienti vulnerabili, ancora serviti in regime di maggior tutela. Per il secondo trimestre del 2025, è prevista una riduzione del 2,4% nella bolletta elettrica. Questo è reso possibile dalla diminuzione stagionale dei prezzi del gas e dalla riduzione degli oneri di sistema. Tuttavia, nonostante queste riduzioni, la spesa annuale per il cliente tipo vulnerabile aumenterà dell’8,7%, raggiungendo i 563,75 euro tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Queste misure, sebbene non eliminino completamente gli aumenti, rappresentano un passo importante verso il sostegno delle famiglie italiane in difficoltà economica.