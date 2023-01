Annunciato dal governo Draghi nel 2022, ma mai attuato, il bonus colonnine è stato inserito nella nuova Manovra con validità fino al 2024.

Arriva una buona notizia per tutti quelli che decidono di installare dispositivi di ricarica per le auto elettriche. Infatti il bonus colonnine, annunciato dal governo Draghi nell’agosto del 2022, e inizialmente previsto sino alla fine dell’anno, è stato inserito dal nuovo governo guidato da Giorgia Meloni nel decreto Milleproroghe. L’estensione del contributo è valida per 24 mesi e dunque anche per il 2024. Tuttavia restano alcuni punti ancora da chiarire come l’inizio della sua validità, visto che non c’è ancora il provvedimento attuativo.

A chi si rivolge il bonus colonnine

Altri 24 mesi è il tempo previsto dal governo come estensione del contributo. Dunque la misura non sarà disponibile soltanto per il 2023 ma anche per il 2024. Chi o cosa potrebbe rimetterci è però il bonus auto elettriche visto che per quello delle colonnine il governo prevede uno stanziamento di risorse prese proprio dal fondo destinato alle auto elettriche.

Restano valide, invece, le condizioni del bonus previste inizialmente. Ovvero il pagamento fino all’80% da parte dello Stato per le colonnine nel limite di 1500 euro per i privati e di 8 mila euro per i condomini. Immutati anche i destinatari del contributo, i privati (aziende escluse) che comprano e installano le colonnine. In totale lo Stato destina a questo bonus, sia per il 2023 sia per il 2024, 40 milioni di euro all’anno.

Il bonus colonnine non è valido per qualsiasi colonnina ma solo per quelle standard, ovvero con una potenza inferiore ai 22kW. Non è ancora chiaro, invece, se il bonus valga anche, oppure no, per chi ha acquistato le colonnine nei mesi scorsi. Dal testo finale del decreto non c’è più riferimento alle risorse del 2022.

Auto elettrica in carica nella colonnina

Mancata attuazione del contributo e intervento trainato

Ci sono però alcuni dubbi su questo contributo. Se è vero che per le risorse è già stata individuata una soluzione, ovvero prenderle dal bonus auto elettriche, è altrettanto vero che la norma annunciata il 4 agosto 2022 non è stata ancora attuata. Il decreto Milleproroghe è in vigore dal 30 dicembre 2022 ma nemmeno questo ha portato all’attuazione del contributo. Quest’ultima avverrà quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emanerà un decreto attuativo apposito che spiegherà le modalità di erogazione del bonus. La probabilità è che il contributo possa essere un rimborso pari al prezzo di acquisto e installazione.

Il bonus sostituisce la detrazione del 50% scaduta alla fine del 2021. Quello dell’installazione delle colonnine è un intervento compreso tra quelli del Superbonus, come trainato. Era previsto un massimo di 2 mila euro per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, con accesso autonomo all’esterno, di 1500 euro per i condomini che installino fino a otto colonnine e di 1200 euro per quelli che ne installino più di otto.

