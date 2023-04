Durante l’anno 2023 i lavoratori potrebbero trovare una maggiorazione del proprio stipendio in busta paga fino a circa 57 euro al mese. Si tratta di una misura prorogata dal Governo che prevede uno sconto fiscale per i lavoratori che percepiscono fino a 2.692 euro.

Lo sconto fiscale sale, inoltre, dal 2% al 3% per chi riceve 1.923 euro ogni 30 giorni. Il bonus contributi, che dunque può variare in base allo stipendio, comprende anche la tredicesima.

A chi spetta il bonus contributi

Non tutti i lavoratori sono a conoscenza del bonus contributi 2023 ma potrebbero ritrovarselo direttamente in busta paga. Il bonus spetta solo ad alcuni lavoratori e permette a questi ultimi di versare meno tasse. Un’informazione importante riguarda il fatto che questa misura non intacca la quota di contributi versata per la pensione. Lo sgravio spetta quei lavoratori che percepiscono meno di 2.6292 euro. In condizioni normali, ovvero per chi supera i 2.692 euro, la quota tassata in busta paga è pari al 9,19% per i dipendenti del settore privato e di 8,80% per quelli del settore pubblico. La quota restante viene presa in carico dai datori di lavoro con valori differenti tra settore pubblico e privato. Il primo è del 24,20% mentre il secondo di 23,81%.

Busta soldi

Come funziona il bonus

La misura economica è stata varata l’anno scorso e ha messo in evidenza uno sgravio dello 0,80% da gennaio a giugno e del 2% da luglio a dicembre, più la tredicesima. La misura è stata dunque confermata anche per il 2023 con uguali modalità. Per i lavoratori si tratta di circa 700 euro in più all’anno. Nel dettaglio chi percepisce tra 1.923 e 2.692 euro avrà una riduzione dei contributi del 2%. Ovvero riceverà 53,84 euro in più al mese per un totale di 699.22 euro all’anno. Chi invece percepisce meno di 1.923 euro avrà una riduzione del 3%. Ovvero 57,60 euro in più al mese e 749,97 euro l’anno.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO