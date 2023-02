Sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali, nonché bonus rivolti alle persone diversamente abili e per i familiari che si prendono cura di loro. La lista è stata aggiornata dall’Agenzia delle Entrate. I destinatari di tali agevolazioni sono i titolari di Legge 104, invalidità civile o di accompagnamento.

Bonus per disabili 2023: agevolazioni per auto e veicoli

Per quel che concerne l’acquisto di automobili o veicoli, le persone affette da disabilità possono fruire di diverse agevolazioni. Tra queste:

detrazione IRPEF pari al 19% della spesa effettuata per l’acquisto dei veicolo;

IVA agevolata al 4% sull’acquisto;

esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Lavoratore disabile

Oltre alle agevolazioni previste per l’acquisto di un’automobile che consente più facili spostamenti, ci sono anche detrazioni IRPEF del 19% per quel che concerne la spesa effettuata per sussidi informatici e tecnici, IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi informatici e tecnici, nonché detrazioni per l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti. Per i non udenti, invece, è prevista detrazione IRPEF del 19% per le spese di interpretariato.

Agevolazioni per barriere architettoniche

Oltre alle agevolazioni previste per l’acquisto di automobili o veicoli, sono state introdotte anche quelle dedicate all’abbattimento delle barrieer architettoniche, che comprendono:

detrazione IRPEF del 50% per quel che concerne le spese effettuate per la ristrutturazione dell’immobile, fino alla data del 31 dicembre 2024, percentuale che si abbassa al 36% dopo tale data;

per quel che concerne le spese effettuate per la ristrutturazione dell’immobile, fino alla data del 31 dicembre 2024, percentuale che si abbassa al 36% dopo tale data; detrazione pari al 75% valida fino al 32 dicembre 2025;

detrazione del Superbonus valida sia per interventi trainati che trainati, a parto che vengano eseguiti congiuntamente.

Spese sanitarie e assistenza medica

Per quel che concerne le spese sanitarie, nella lista delle agevolazioni è prevista la deduzione dal reddito totale dell’intero importo delle spese sostenute per assistenza specifica e medica. Inoltre, sono previste delle agevolazioni anche per quel che riguarda l’assistenza personale:

deduzione degli oneri contributivi dal reddito complessivo versati per l’assistenza personale o familiare a badanti e addetti a servizi domestici per un massimo di 1.549,37 euro ;

; Detrazione IRPEF del 19% – su un importo massimo di 2.100 euro – per le spese legate all’assistenza personale. Il reddito del contribuente non deve essere superiore ai 40 mila euro.

Assegni familiari e smart working

Nella Legge di Bilancio 2023, è prevista una maggiorazione del 50% per quel che concerne l’assegno unico universale per i figli. Sarà applicato un ulteriore 50% qualora nel nucleo familiare siano presenti tre o più figli. Anche i figli che sono portatori di disabilità dovranno avere l’assegno.

I lavoratori affetti da patologie e condizioni croniche possono svolgere, fio al 31 marzo 2023, le proprie mansioni avvalendosi del lavoro agile – meglio conosciuto come smart working.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO