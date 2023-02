Sono in arrivo le monete della nuova Collezione numismatica della Repubblica italiana. E tra i volti scelti per le monete Raffaella Carrà è ormai una certezza. Ma non sarà la sola. Oltre a lei, infatti, sono stati ufficializzati i volti di Diabolik, Eva Kant e Ginko. E ancora, un omaggio al re della moda Giorgio Armani e alle città di Bergamo e Brescia. Non mancheranno poi monete dedicate a monumenti italiani, altre ad anniversari di storici personaggi, altre ancora a prodotti tipici e, infine, anniversari importanti per il Paese.

Raffaella Carrà tra le monete dei Grandi Artisti Italiani

Tanti gli omaggi che nell’ultimo periodo sono stati annunciati in ricordo della grande artista. Tra questi la piazza a lei dedicata a Madrid e la serie di Disney+. Adesso è la Zecca di Stato ad aver annunciato l’arrivo delle nuove monete da Collezione nella serie “Grandi Artisti Italiani” una delle quali avrà il suo volto. Finalmente c’è una data: la moneta da collezione sarà acquistabile dal 7 giugno. La moneta sarà da 5 euro e bimetallica, sul diritto ci sarà il suo ritratto con a sinistra la scritta “Repubblica Italiana” e in alto la firma dell’autore Petrassi. Sul rovescio, invece, Raffa sarà su un palcoscenico con a sinistra il valore nominale di 5 euro, l’anno di emissione della moneta, ovvero il 2023, e in alto il suo nome. Per i collezionisti il prezzo sarà di 40 euro.

Sempre per la serie “Grandi artisti Italiani” ci saranno inoltre delle monete dedicate ai personaggi di Diabolik, Eva Kant e Ginko. In particolare quella dedicata a Eva Kant, figura femminile immaginaria, avrà elementi colorati e il suo volto, mentre sul rovescio la famosa Jaguar con la scritta “Wrooommm”. La moneta sarà sempre di 5 euro, con un prezzo di vendita di 30 euro e acquistabile dal 3 marzo. Uguale moneta sarà poi quella con Diabolik e, infine, quella che raffigurerà l’ispettore Ginko.

Raffaella Carrà

Tutte le altre nuove monete da collezione

Per la serie delle eccellenze italiane ci sarà una moneta da 50 euro in oro, con un costo di 2.500 euro per i collezionisti, dedicata a Giorgio Armani rappresentato con Palazzo Orsini, sede legale della Giorgio Armani Spa. L’azienda verrà omaggiata anche con un trittico che raffigura tre bozzetti di moda da lui realizzati, con un costo di 250 euro. Si passa poi alla moneta dedica a Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura, con diversi edifici storici raffigurati. Spazio poi alla serie “Fontane d’Italia” con una moneta raffigurante Atteone e il cane tratto dalla Fontana di Diana e Atteone. Infine una moneta dedicata al Prosecco e alla Granseola farà parte della serie “Cultura enogastronomica”.

Diverse poi le monete dedicate ad alcuni importanti anniversari, come quella in oro e argento per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, celebre architetto, quella per 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, quella in argento e a colori per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Aligheri con la rappresentazione del Paradiso e, infine, quella per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino raffigurante una scena del romanzo “Il barone rampante”. Non mancheranno, inoltre, due monete dedicate a ricorrenze italiane: quella per i 100 anni dell’Aeronautica Militare e quella particolare d’argento e a colori per i 100 anni del parco Nazionale D’Abruzzo.

