Sul sito del Comune di Pisa è stato pubblicato l’avviso contenente tutte le informazioni utili per richiedere e ottenere il bonus donna 2023 con scadenza di inoltro domande fissato agli inizi di marzo. L’amministrazione, inoltre, fornisce anche precise informazioni circa la cifra stanziata per finanziare la misura. In tre anni il Comune ha messo a disposizione del bonus 150mila euro e ne hanno beneficiato 833 donne tra il 2021 e 2022.

Requisiti per richiedere il bonus donna

La misura in questione prevede un contributo una tantum di 100 euro per l’acquisto di prodotti per l’igiene femminile effettuabile presso le farmacie e gli esercizi commerciali del territorio che aderiscono all’iniziativa. Per poter richiedere il bonus occorre avere i seguenti requisiti: essere in età fertile ed essere residenti nel comune di Pisa da almeno 24 mesi.

E ancora, essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità e avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni o difformità di importo pari o inferiore a 25mila euro.

Bonus donna

Come richiedere il contributo

Le domande per richiedere il bonus donna 2023 potranno essere inoltrate entro l’8 marzo. Per farlo bisogna presentare la domanda sulla piattaforma del Comune di Pisa ed essere in possesso delle credenziali Spid – Cse – Cie. Per quanto riguarda invece le ragazze minorenni occorre che sia una persona maggiorenne, convivente o appartenente al nucleo Isee, a presentare la domanda. Il Comune erogherà le risorse stanziate in base all’ordine di arrivo delle domande.

Il contributo, erogato tramite accreditamento sulla tessera sanitaria, ha la data del 31/12/2023 come termine per poterlo spendere. In tre anni il Comune di Pisa ha stanziato 150mila euro e tra il 2021 e il 2022 ne hanno beneficiato 833 donne. A loro è stato erogato un contributo una tantum compreso tra 100 e 150 euro.

