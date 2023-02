Gli anziani delle Rsa diventano i protagonisti del progetto dal titolo Ora tocca a voi ideato dall’artista JR, Jean René, e realizzato dagli studenti di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Il progetto, esposto dal 31 gennaio al 14 febbraio in tre strutture di Milano, si inserisce nella nuova edizione di Inside Out 2023, progetto d’arte partecipativo che ogni anno vede vede i palazzi di Milano rivestiti con fotografie dal forte impatto sociale.

Com’è nato il nuovo progetto di JR

Spesso trascurati, abbandonati, considerati quasi un peso, gli anziani sono in realtà un tesoro inestimabile del Paese. Per questo lo street-artist internazionale franco-tunisino Jean René ha deciso di renderli il soggetto principale di Inside Out 2023. Immortalati in fotografie spontanee che scaldano il cuore, degli anziani delle Rsa, che registrano numeri in aumento, si parla di più da quando c’è stato il Covid, che li ha visti in prima fila per solitudine, fragilità e, purtroppo, decessi.

Ma c’è un’altra fascia di popolazione che ha sofferto moltissimo durante la pandemia: i giovani. Per questo JR ha deciso di unirli in questo progetto dal titolo Ora tocca a voi che simboleggia quasi un passaggio di testimone tra chi ha rappresenta il passato e chi il futuro. Due generazioni che non sempre si comprendono ma che, se si guardano con occhi aperti al mondo, possono dare vita a legami e storie speciali.

Dove si trova l’installazione di Inside Out 2023

Quello che può essere definito un affresco umano, fatto di fotografie che ritraggono i volti degli anziani delle Rsa, dal 31 gennaio al 14 febbraio rivestirà la facciata del Museo del Novecento di Milano, l’attiguo palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo e il muro di fronte alla Rsa di Corvetto. I giovani che hanno realizzato gli scatti, scelti tra gli studenti di fotografia dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, hanno fotografato gli anziani selezionati tra la rete di Rsa affiliate a Fondazione Amplifon che è sponsor dell’iniziativa.

Durante la realizzazione del progetto studenti e anziani hanno avuto modo di conoscersi, chiacchierare e trascorrere del tempo insieme. Il risultato? Un bagaglio di conoscenza, ricordi e speranza per i protagonisti delle due generazioni.

