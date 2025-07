Gli studenti italiani possono accedere a una gamma di bonus progettati per sostenere le spese educative e culturali. Queste misure permettono di ridurre il carico finanziario per le famiglie, favorendo l’accesso alle attività culturali ed extrascolastiche.

Tra le agevolazioni principali ci sono la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, entrambe del valore di 500 euro, oltre ad altre iniziative pensate per gli studenti universitari e per le famiglie con redditi più bassi.

Studenti universitari

Bonus per studenti: Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

Le Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito sono due delle principali iniziative disponibili per gli studenti. La Carta Cultura Giovani, del valore di 500 euro, è rivolta ai giovani che compiranno 18 anni nel 2025, a condizione che appartengano a famiglie con un ISEE non superiore a 35.000 euro. Invece, la Carta del Merito è destinata ai neodiplomati con una votazione finale di 100 o 100 e lode, indipendentemente dal reddito familiare. Le domande per entrambe le carte devono essere presentate entro il 30 giugno 2025 sulla piattaforma del Ministero della Cultura. I fondi possono essere utilizzati per acquistare libri, biglietti per cinema e concerti, o per ingressi ai musei, da utilizzare entro la fine dell’anno.

Fondi per la mobilità e l’acquisto di libri di testo

Nonostante la scomparsa del bonus trasporti nazionale, le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro possono ancora beneficiare della Carta Dedicata a Te. Questo contributo, erogato automaticamente dai Comuni, può essere utilizzato per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici, alimenti e carburante. Inoltre, per l’acquisto di libri di testo, il Ministero dell’Istruzione ha confermato la disponibilità di fondi per il 2025/2026 destinati alla distribuzione gratuita o semigratuita. Gli studenti devono consultare i siti istituzionali dei loro enti locali per conoscere le modalità di accesso a questi contributi.

Agevolazioni per studenti universitari e attività extrascolastiche

Gli studenti universitari possono accedere a diverse agevolazioni, tra cui detrazioni fiscali del 19% sulle tasse di iscrizione e borse di studio regionali. Inoltre, vi sono agevolazioni per l’alloggio e la mensa, particolarmente utili per gli studenti fuori sede. Le soglie di ISEE per accedere alla “no tax area” variano tra gli atenei, ma in molte città è fissata fino a 30.000 euro. Per i minori dai 6 ai 14 anni, è previsto un bonus di 500 euro per le famiglie con un reddito sotto i 15.000 euro, destinato a coprire parte delle spese di iscrizione a corsi sportivi o ad attività pomeridiane. Infine, l’INPS offre borse di studio per i figli e gli orfani di dipendenti pubblici, coprendo anche le spese per studenti fuori sede. Per chi studia fuori casa e necessita di ulteriori fondi, è disponibile il prestito d’onore, come il progetto StudioSì della Banca Europea per gli Investimenti, che offre fino a 50.000 euro a tasso zero, da restituire in 20 anni.