Tra le novità previste, all’interno della Legge di Bilancio 2024, troviamo anche delle agevolazioni destinate alle madri che hanno due o più figli. La novità principale, di questa manovra, è la decontribuzione legata al bonus mamme 2024.

Bonus mamme 2024 e decontribuzione: in cosa consiste

Al fine di combattere la denatalità del nostro Paese, all’interno della Legge di Bilancio 2024, approvata dal Consiglio dei Ministri, sono in arrivo diversi bonus dedicati alle madri lavoratrici che hanno due o più figli.

Tra le novità in arrivo, possiamo annoverare la decontribuzione, per la quale non dovranno più corrispondere i contributi a carico del lavoratore, in quanto tali spese saranno coperte direttamente dallo Stato: d’altronde, le stesse spese rappresentano circa un terzo del totale.

Tale misura, però, avrà una durata di massimo tre anni, in quanto non è definitiva, bensì sperimentale, come sottolineato dal governo.

Una misura sperimentale: la durata

In sostanza, dunque, tale agevolazione è destinata alle madri con due figli e durerà, per questa categoria di lavoratrici, 12 mesi in totale, mentre le lavoratrici, che hanno più di due figli, potranno beneficiare di questa decontribuzione per un periodo massimo di tre anni.

Tale sgravio contributivo, ammontante al 100%, può arrivare, infatti, fino a 3.000€ su base annuale, senza limiti di reddito. Da tale misura, però, è escluso il lavoro domestico.

L’esonero al 100% dei contributi durerà fino a quando il bambino più piccolo compirà 10 anni, nel caso in cui la madre abbia due figli.

Qualora la madre abbia tre figli o più, tale agevolazione durerà fino al compimento del 18º anno del figlio più piccolo. Non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto il bonus mamma 2024 sarà calcolato in maniera automatica.

