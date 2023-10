Sono stati assegnati i Sustainability Award 2023, i premi organizzati da Kon Group ed Elite in partnership con Azimut per segnalare quelle aziende italiane che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica. La cerimonia di premiazione della terza edizione, al Palazzo della Borsa di Milano, ha diviso i premiati in due sezioni: Top 100 Excellence per le migliori cento aziende sostenibili italiane e Top 100 Performance per le cento che, partecipando alle precedenti edizioni, hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating ESG.

Sustainability Award 2023: i vincitori

Il rating ESG più elevato nella Top 100 Excellence va all’azienda edilizia milanese Vitali S.p.A., nata alla fine degli anni Ottanta e arrivata attraverso tre generazioni a gestire cantieri in Italia e in Europa. La società di Peschiera Borromeo ha da sempre l’obiettivo di coniugare competitività con sostenibilità.

Vitali presta massima attenzione a qualità della vita, standard di lavoro, diritti umani e sviluppo eco-compatibile. Sin dal 2011 l’impresa adotta principi di eco-design nei progetti, riduce i consumi per generare un impatto positivo nei territori in cui opera e acquista esclusivamente prodotti che rispettano standard ambientali riconosciuti.

Il Sustainability Award premia le scelte aziendali in ottica di sostenibilità

Nella Top 100 Performance il maggiore incremento nel rating ESG è quello di Manteco S.p.A., azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Nata nel 1943 grazie alla famiglia Mantelassi nella cittadina dove venivano raccolti indumenti militari non più indossabili provenienti da tutta Italia, l’impresa toscana oggi coniuga la qualità del prodotto al rispetto assoluto dell’ambiente.

Oltre ad essere una delle aziende più longeve del distretto tessile di Prato, il più grande d’Europa, Manteco è tra le più innovative. La sua strategia zero-waste, basata sull’ottimizzazione scientifica delle risorse, l’ha resa specializzata nella lavorazione della lana rigenerata, ottenuta dal completo riciclaggio degli scarti.

Le imprese di pace dei Sustainability Award 2023

Due premi speciali sono stati assegnati alle “imprese di pace”. Alla Socotec (uno dei principali operatori nell’ambito TIC nel settore delle infrastrutture e dell’ambiente) “per aver promosso programmi di integrazione e inserimento al lavoro di minoranze e persone svantaggiate”. Alla Meic (azienda di forniture di metano, impiantistica industriale e montaggio meccanico) “per aver promosso progetti di formazione e sviluppo culturale in territori del Mezzogiorno con forte disagio sociale”.

Il Sustainability Award non viene assegnato da una giuria di esperti, ma in base a un punteggio matematico. “È un progetto complesso di lungo periodo – spiega Francesco Ferragina, presidente di Kon Group – che vuole promuovere una maggiore cultura della sostenibilità nel sistema imprenditoriale assieme ad una crescita della consapevolezza e della visibilità delle aziende virtuose che hanno investito ingenti risorse per migliorare il mondo in cui viviamo”. L’elenco completo delle Top 100 Excellence e le Top 100 Performance con tutte le categorie è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

