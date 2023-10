In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, Mattel ha lanciato una Barbie ispirata a Bebe Vio. L’iniziativa celebra il quinto anniversario del Barbie Dream Gap Project, il progetto globale della casa di giocattoli che ha l’obiettivo di colmare il divario di genere, sfidando gli stereotipi e aiutando a smentire i pregiudizi che impediscono a bambine e adolescenti di sfruttare appieno il proprio potenziale.

Barbie Bebe Vio per l’uguaglianza di genere

Le bambole, cinque pezzi unici, verranno messe all’asta: la vendita all’incanto di questi esemplari one-of-a-kind è globale e in Italia è organizzata da eBay. La base d’asta è di 1.010 euro. I proventi italiani saranno devoluti all’associazione Art4sport, la onlus che aiuta i bambini amputati ad integrarsi nella società attraverso lo sport.

Fondata nel 2009, Art4sport è nata proprio pensando alla storia di Bebe Vio, atleta simbolo di inclusione, tenacia e coraggio. Da allora, utilizza lo sport come terapia fisica e psicologica per minori con disabilità fisiche, promuove la conoscenza e la pratica dello sport paralimpico e fornisce protesi e carrozzine sportive a bambine e bambini che supporta. Tra le varie attività che ha organizzato c’è la Bebe Vio Academy.

Bebe Vio

La Bebe Vio Academy è un progetto pensato da Bebe in partnership con Nike e organizzato e gestito da Art4sport. L’accademia è un programma inclusivo che ha come obiettivi la promozione dello sport paralimpico e l’accessibilità dello sport per tutti, in particolare persone tra i 6 e i 18 anni. La Barbie di Bebe indossa la maglietta con il logo dell’Academy.

Mattel ha scelto cinque personalità provenienti da Europa, Asia e America che sono diventate role models, fonte di ispirazione per tutte le bambine in ogni angolo del globo. Per l’Italia c’è Bebe Vio con il suo palmares impressionante: l’atleta paralimpica ha vinto quattro ori mondiali, l’oro nella gara di fioretto individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 e un secondo oro individuale a Tokyo 2021.

Barbie Dream Gap Project: le role models 2023

La Barbie di Vio è in ottima compagnia. Per gli Stati Uniti c’è Shonda Rhimes, l’autrice di serie di incredibile successo come Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder – Le regole del delitto perfetto e Bridgerton, nonché produttrice con il suo brand ShondaLand. Il Messico schiera Katya Echazarreta, ingegnere elettrico di appena 28 anni e prima donna messicana a viaggiare nello spazio prendendo parte alle missioni NS-21 di Blue Origin e Europa Clipper della NASA.

La Francia è rappresentata da Hélène Darroze, chef stellata (in curriculum i ristoranti The Connaught di Londra, Marsan a Parigi, Villa La Coste in Provenza e il leggendario Royal Mansour a Marrakesh) e quarta generazione di una stirpe di cuochi. Dall’Asia, infine, arriva Hui Ruoqi, ex pallavolista che per anni è stata capitana della Cina, nazionale vincitrice della medaglia d’oro a Rio 2016.

