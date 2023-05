Lunedì 5 giugno: è la data da segnare in rosso sul calendario per le imprese che vogliono sfruttare il bonus pedaggi autostradali 2023. L’incentivo si rivolge a tutte quelle aziende che svolgono servizi di autotrasporto e ora possono richiedere questo contributo per coprire le spese sostenute per i passaggi in autostrada durante tutto l’arco del 2022. Con l’esplosione dell’inflazione e le novità sui carburanti, infatti, anche i pedaggi sono aumentati.

Bonus pedaggi autostradali 2023: ecco cosa copre

Oggi viaggiare sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia costa già il 2% in più rispetto all’anno scorso e dal prossimo 1° luglio il pedaggio aumenterà di un ulteriore 1,34%. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha spiegato di aver minimizzato i rincari e scongiurato un aumento che sfiorava il 5%.

Con il bonus pedaggi autostradali, per le imprese del settore autotrasporti scatta la riduzione per i costi sostenuti nel 2022. Naturalmente ci sono determinati requisiti da rispettare. Innanzitutto la tipologia di veicoli: oltre a rientrare nelle specifiche classi per il calcolo del pedaggio, devono essere adibiti al trasporto di alimenti, oggetti o altri elementi ed appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore.

Arriva il bonus per le imprese che svolgono attività di autotrasporto

L’ammontare del rimborso è proporzionale al valore delle fatture emesse per i pedaggi, con un valore minimo complessivo pari almeno a 200.000 euro. Questa quota, inoltre, non deve superare in alcun caso il 13% del fatturato annuo aziendale.

I pedaggi devono riferirsi obbligatoriamente ai transiti effettuati durante il 2022 con mezzi di proprietà, o posseduti a titolo di disponibilità. La classe ecologica, come specificato, deve essere Euro 5 (o superiore), ad alimentazione alternativa o elettrica. Per quanto riguarda la classificazione per il calcolo del pedaggio, le specifiche sono le classi B, 3, 4 o 5 (per il numero degli assi e della sagoma dei veicoli) oppure 2, 3 o 4 in caso di volumetrico.

Bonus pedaggi autostradali 2023: la domanda

La prenotazione della domanda per usufruire dell’incentivo va presentata dalle ore 9 del 5 giugno fino alle ore 14 dell’11 giugno. Dal 26 giugno al 21 luglio è aperta la finestra per inserire i dati, firmare e inviare il documento. I soggetti che possono richiedere il bonus sono le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

La richiesta si presenta esclusivamente registrandosi sulla pagina “Gestione pedaggi” del portale di Albo Autotrasporto, l’Albo nazionale degli autotrasportatori. Le prenotazioni effettuate oltre il termine dell’11 giugno sono considerate inammissibili.

