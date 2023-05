Anche se non è più in uso da tempo, se trovate in casa un vecchio gettone telefonico non lo buttate. La moneta potrebbe valere una piccola fortuna. Ovviamente, dovete essere in possesso di pezzi in ottime condizioni e coniati in determinate date: vediamo quali sono i codici fortunati.

Non buttate i vecchi gettoni telefonici: ecco perché

Sono ormai lontani i tempi in cui, muniti di gettone telefonico, ci avvicinavamo ad una cabina del telefono per metterci in contatto con familiari e amici. Sembra passato un secolo, soprattutto visti i passi avanti fatti dalla tecnologia. Oggi basta un semplice click per fare una chiamata e perfino i telefoni fissi non sono più necessari, figuriamoci quelli pubblici. Tralasciando l’effetto nostalgia, che in pochi potrebbero condividere, se siete ancora in possesso di un vecchio gettone telefonico potreste avere tra le mani un piccolo tesoro.

Così come accade con le monete che utilizzavamo un tempo, anche i gettoni hanno un determinato valore per i collezionisti. Il primo gettone è stato coniato a Milano nel lontano 1927 ed è rimasto in voga fino ai primi anni Duemila. Di taglio circolare e in bronzo e alpacca, era prodotto dall’azienda STIPEL. Il nome della ditta era impresso su ogni pezzo, sopra al simbolo della cornetta, mentre l’anno di conio era ben visibile nella parte inferiore. In seguito, il gettone è stato modificato con la scritta TELEPHONE TOKEN sul dritto e il codice a quattro cifre che segna il mese e l’anno di conio stampato sopra e sul rovescio il simbolo di un telefono a disco. Con il trascorrere degli anni sono cambiati ancora, fino ad essere sostituiti con le semplici monete da 200 lire.

Vecchio gettone telefonico: ecco qual è quello che vale una fortuna

I vecchi gettoni che valgono di più sono quelli con i seguenti codici di conio: 6504, 7412, 7304, 7704 e 7110. Questo significa che sono stati prodotti rispettivamente ad: aprile del 1965, dicembre del 1974, aprile del 1973, aprile del 1977 e ottobre del 1971. Le ultime due cifre del codice, infatti, indicano il mese, mentre le prime due l’anno. Un gettone coniato in queste date ha un valore compreso tra i 50 e i 90 euro al pezzo. Così come accade con le monete, lo stato di conservazione deve essere perfetto, altrimenti il valore è pressoché nullo.

