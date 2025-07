Con l’obiettivo di sostenere il benessere psicologico dei cittadini, dal 25 luglio al 24 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere il Bonus psicologo. Questo incentivo, stanziato dal Governo, ammonta a un massimo di 1.500 euro per beneficiario e mira ad agevolare l’accesso a servizi di psicoterapia. La priorità verrà data a chi ha un reddito basso, in linea con i requisiti ISEE prestabiliti. Il contributo, che varia in base alla fascia ISEE, rappresenta un’opportunità significativa per coloro che necessitano di supporto psicologico, permettendo l’accesso a professionisti qualificati iscritti al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).

Come presentare la domanda per il Bonus psicologo

Dal 25 luglio, i cittadini italiani interessati potranno inoltrare la domanda per il Bonus psicologo esclusivamente attraverso il portale online dell’INPS. Per accedere alla sezione “Contributo sessioni psicoterapia”, gli utenti dovranno autenticarsi utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Questo processo digitale semplifica l’accesso al contributo, garantendo un sistema efficiente e centralizzato per la gestione delle richieste. Il servizio rimarrà aperto fino al 24 ottobre 2025, offrendo un’ampia finestra temporale per presentare le domande.

Requisiti ISEE e importi del Bonus psicologo

Il contributo è accessibile a tutti i cittadini residenti in Italia, senza limiti di età, che dispongono di un ISEE 2025 inferiore a 50.000 euro. L’importo del bonus varia a seconda della fascia ISEE: fino a 600 euro per un reddito inferiore a 15.000 euro, fino a 400 euro per chi si trova nella fascia tra 15.000 e 30.000 euro, e fino a 200 euro per coloro con un ISEE compreso tra 30.001 e 50.000 euro. Questa differenziazione garantisce un aiuto proporzionato alle necessità economiche dei richiedenti, con una particolare attenzione verso le fasce più deboli.

Modalità di utilizzo e scadenze per il Bonus psicologo

Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento dall’INPS, i beneficiari avranno 180 giorni per utilizzare il bonus, che sarà erogato sotto forma di un codice univoco per la prenotazione delle sedute di psicoterapia. Il contributo copre un massimo di 50 euro per seduta, importo che verrà versato direttamente al professionista secondo le modalità da lui indicate. È possibile presentare domanda anche per conto di minori o di soggetti sottoposti a tutela, sempre attraverso il sito dell’INPS. I richiedenti possono monitorare lo stato della domanda tramite il portale INPS, che si occuperà di elaborare e pubblicare la graduatoria. Trascorsi i 180 giorni senza utilizzo del bonus, il diritto al contributo decadrà automaticamente, sottolineando l’importanza di un uso tempestivo.