Bonus ristrutturazione casa 2025: gli incentivi disponibili

Nel corso del 2025 è possibile fruire di diversi bonus ristrutturazione al fine di rinnovare la propria casa. In questo modo, dunque, si può rinnovare la propria abitazione risparmiando notevolmente sui costi finali. Scopriamo, dunque, insieme i 5 da poter richiedere nel corso dell’anno corrente.

Bonus ristrutturazione casa, le opzioni disponibili per il 2025

Nel 2025 sarà ancora possibile fruire di diversi bonus per la ristrutturazione della casa. In questo modo, dunque, sarà possibile risparmiare sugli interventi di messa in sicurezza, quelli dedicati all’accessibilità degli edifici e quelli specifici per l’efficientamento energetico.

Possiamo citare il bonus ristrutturazione, nel quale – però – sono state introdotte diverse modifiche per quel che concerne le aliquote di detrazione, a seconda della tipologia di immobile e del periodo di riferimento.

Lavori di ristrutturazione

Si potrà ottenere una detrazione del 50% per la prima casa, spendendo una spesa massima di 96.000€, mentre dal 2026 al 2027 l’aliquota si abbasserà al 36%, anche se il tetto di spesa sarà lo stesso.

Il bonus sarà al 36% nel 2020, per quel che concerne le seconde case, scenderà al 30% nei due anni successivi. La detrazione sarà al 30% a partire dal 2028 fino al 2033 per tutti gli immobili, anche se in questo caso il limite di spesa si abbasserà, rimando a 48.000€.

Altri incentivi da considerare

Da considerare anche l’Ecobonus per il 2025 che prevede dunque una riduzione generalizzata delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico. L’aliquota è fissata al 50% per le prime case, mentre per gli altri immobili arriva al 36%.

C’è, poi, il Superbonus che, in un primo momento, era al 110%, nel 2024 è arrivata al 70% e dal 2025 la detrazione scende al 65%. Inoltre, esistono anche il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti, incentivi per incentivare l’acquisto degli immobili antisismici e per effettuare migliorie per quel che concerne la sicurezza strutturale degli edifici.

Infine, possiamo citare anche il Bonus barriere architettoniche, valido fino al 31 dicembre 2025, che prevede una detrazione fiscale del 75% per gli interventi volti a migliorare l’accessibilità degli edifici.