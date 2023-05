Dopo la risposta positiva registrata l’anno scorso torna il Bonus Sicilia 2023 che, grazie al programma See Sicily, permette di accedere a numerosi sconti e promozioni. Un’occasione in più per visitare questa meravigliosa isola che racchiude al suo interno città d’arte, spiagge mozzafiato, paesaggi da sogno e l’incantevole quanto maestoso vulcano Etna. Ad accompagnare il tutto buon cibo, tradizioni e l’ospitalità del luogo.

Pernottamento gratis e servizio turistico

Con il Bonus Sicilia 2023 è possibile accedere a diversi sconti e promozioni. In particolare si può ottenere un pernottamento gratis nelle strutture convenzionate e un servizio turistico gratuito a scelta. Una volta ottenuto il bonus quest’ultimo viene erogato sottoforma di voucher valido per chi prenota un soggiorno sull’isola di almeno tre notti. La misura vale anche per le isole minori. Il bonus dà diritto ad un pernottamento gratis ogni tre, fino ad un massimo di due notti in regalo, in una delle strutture convenzionate. Oltre al pernottamento gratis il bonus comprende anche un servizio turistico a scelta fra escursioni, immersioni o tour guidati.

Sicilia

Come funziona il rimborso dei trasporti

Con il bonus si ha diritto anche al 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali, di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e per le isole minori. Andando più nel dettaglio del bonus vacanze il sito visitsicily.info spiega che per i voli nazionali e provenienti dall’Europa lo sconto massimo previsto è di 100 euro, mentre per i voli internazionali 200 euro. Lo sconto non si applica ai biglietti al di sotto dei 50 euro tranne per le isole minori dove non è prevista una spesa minima. Lo sconto sui voli è valido per i pacchetti viaggio che iniziano entro il 30 settembre 2023 ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.

La non rimborsabilità del Bonus Sicilia 2023

Per accedere agli sconti bisogna scegliere una delle agenzie o tour operator abilitati e comprare almeno 2 pernottamenti in Sicilia. La terza notte, ovvero quella gratuita, verrà offerta in una delle strutture ricettive convenzionate con il progetto See Sicily. La lista completa si trova su visitsicily.info. Tutti i voucher consegnati non sono rimborsabili. Qualora non venissero utilizzati per motivazioni riconducibili al turista stesso non potranno essere utilizzati in altre date. See Sicily è promosso dalla Regione Sicilia e istituito con la Delibera di Giunta regionale 325 del 2020. Confermato per l’anno 2023 con la Delibera n.136 del 23 marzo 2022 il bonus prevede uno stanziamento di 79 milioni di euro.

