Bonus, ultima chiamata per richiedere la carta con i 1.000 euro: bastano questi requisiti

Il 2026 segna un momento cruciale per chi desidera usufruire delle agevolazioni culturali dedicate ai giovani diplomati in Italia.

La Carta della cultura giovani e la Carta del merito rappresentano ancora un’opportunità importante, ma sarà questa l’ultima occasione per accumulare i due benefici e raggiungere il contributo massimo di 1.000 euro.

A partire dal 2027, infatti, il sistema subirà una profonda trasformazione, con l’introduzione di un nuovo modello più inclusivo ma meno generoso nel valore complessivo dei bonus.

Come utilizzare al meglio i contributi nel 2026

Le domande per accedere alla combinazione dei due bonus saranno riaperte dal 31 gennaio 2026, ma con una scadenza precisa: il termine per presentare la richiesta è fissato al 30 giugno 2026.

Chi rispetta i requisiti potrà ancora una volta ottenere fino a 1.000 euro, somma cumulativa tra la Carta della cultura giovani — destinata a chi proviene da nuclei familiari con un ISEE fino a 35.000 euro — e la Carta del merito, riservata ai diplomati con un voto minimo di 100 su 100, ottenuto entro il compimento del 19° anno di età.

Per accedere a questi benefici è indispensabile essere residenti in Italia o, nel caso di cittadini non comunitari, possedere un permesso di soggiorno valido. Solo chi soddisfa entrambi i requisiti potrà usufruire del massimo contributo previsto, una possibilità che sta per concludersi.

La procedura è stata semplificata per agevolare i giovani: basterà registrarsi sulla piattaforma digitale dedicata, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, strumenti ormai standard per l’identificazione digitale nei servizi pubblici.

Una volta effettuata la registrazione, verrà attivato un portafoglio digitale personale dal quale si potranno generare buoni elettronici da spendere per l’acquisto di prodotti culturali, sia in negozi fisici sia su piattaforme online aderenti all’iniziativa.

È fondamentale rispettare le scadenze: oltre al 30 giugno 2026 per la richiesta, il termine ultimo per utilizzare i fondi accreditati è il 31 dicembre 2026. Chi non completerà la procedura entro queste date perderà definitivamente il diritto all’agevolazione.

Dal 2027, il sistema di sostegno alla cultura giovanile sarà rivoluzionato con l’introduzione del Bonus Valore Cultura, che sarà integrato nella Carta Giovani Nazionale. Questa nuova misura abbandonerà i requisiti legati all’ISEE e ai voti scolastici, semplificando l’accesso al beneficio. In pratica, basterà possedere il diploma di maturità per poterne usufruire.

Questa semplificazione comporterà però la fine della possibilità di sommare i due benefici come avviene oggi. Il doppio contributo da 1.000 euro, infatti, non sarà più disponibile, sostituito da un sistema più ampio ma con importi probabilmente inferiori.

Al momento, il governo ha stanziato 180 milioni di euro per finanziare questa nuova misura, una cifra leggermente inferiore rispetto ai 190 milioni destinati fino al 2026. I dettagli operativi, compresi gli importi specifici e le modalità di erogazione, saranno definiti entro il 30 novembre 2026 tramite un decreto attuativo.