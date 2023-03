Secondo lo studio degli studiosi dell’Università del Quebec, recentemente pubblicata sul Journal of Industrial Ecology, preparare un caffè in capsula inquina meno di uno fatto con la moka. A fare la differenza sono le emissioni di gas serra e l’utilizzo della giusta quantità di ingredienti. Lo studio è stato rilanciato anche dalla BBC e dal Washington Post e prende in esame anche la quantità di rifiuti prodotti dalle capsule.

Perché il caffè in capsula inquina meno: lo studio

L’analisi dei ricercatori del Canada spiega che un caffè fatto in modo tradizionale, come una moka con filtro, può produrre 1,5 emissioni di gas serra in più di una capsula perché si sprecano più acqua e la stessa materia prima. Il meccanismo della capsula permette invece di dosare la giusta quantità di ingredienti. Nel dettaglio quando si utilizza la moka si corre il rischio di utilizzare fino al 20% in più di caffè e il doppio dell’acqua rispetto a quanti ne servirebbero effettivamente per una tazzina.

Questo spreco della materia prima, che parte dunque dalla coltivazione in eccesso, emette più gas serra rispetto alla produzione e allo smaltimento delle capsule. In particolare secondo i ricercatori la produzione di 11 grammi di caffè arabica in Brasile provoca l’emissione di 59 grammi di anidride carbonica (CO2) pari al doppio dei 27 grammi di CO2 emessi dalla produzione e dallo smaltimento della capsula.

Tazza di caffè

L’inquinamento delle capsule

Nonostante, dunque, istintivamente si pensi alle capsule come più inquinanti, per via del meccanismo usa e getta, lo studio dimostra che la produzione stessa del caffè è molto più inquinante. Tra tutte le fasi è infatti quella della produzione dei chicchi a emettere più gas serra. Si stima che il settore agricolo, tra irrigazione intensiva, fertilizzanti, pesticidi e deforestazione, sia responsabile del 40-80% delle emissioni totali del caffè. Tuttavia il co-autore dello studio, il dott Luciano Rodrigues Viana, spiega che i rifiuti delle capsule restano comunque un problema.

Se si pensa alla quantità di bevande emesse, dovute anche alle notizie sui benefici del caffè, si stima che a livello globale le capsule costituiscano 576.000 tonnellate di rifiuti. Ecco perchè secondo il dott Rodrigues le capsule non possono definirsi la soluzione. Diverso invece potrebbe essere il caso di capsule riutilizzabili che, se usate a lungo, potrebbero ridurre la quantità di rifiuti.

