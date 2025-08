L’Italia si prepara a vivere un drastico cambiamento meteorologico con l’arrivo di un’**ondata di caldo africano**. Dopo settimane di **clima mite** grazie all’anticiclone delle Azzorre, le temperature sono destinate a salire vertiginosamente. A partire da venerdì 8 agosto, una massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa investirà la penisola, portando le temperature fino a **40°C** in alcune regioni del Sud. Questa situazione segna l’inizio di un periodo di caldo intenso, che trasformerà l’estate italiana in un vero e proprio assalto di calore.

Il ruolo dell’anticiclone delle Azzorre e l’arrivo del caldo sahariano

L’**anticiclone delle Azzorre** ha finora garantito condizioni meteo stabili e piacevoli con temperature comprese tra 28 e 33°C. Tuttavia, i modelli meteorologici indicano con chiarezza l’imminente arrivo di una bolla di calore sahariana. Da venerdì, l’**anticiclone africano** prenderà il sopravvento, causando un aumento delle temperature su tutto il territorio nazionale. Le regioni del Sud, come **Sicilia, Puglia e Calabria**, saranno le prime a essere colpite, con picchi di **39-40°C**. Anche il **Centro Italia** e le zone interne di Lazio, Umbria e Toscana, così come i fondovalle alpini del Nord, sperimenteranno temperature elevate, creando condizioni di **disagio fisico**.

Le città italiane più colpite dal caldo estremo

Le **grandi città italiane** saranno particolarmente vulnerabili a questo fenomeno. Città come **Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli** e **Bari** diventeranno delle vere e proprie fornaci a causa dell’effetto dell’isola di calore urbana. L’asfalto rovente e l’aria stagnante contribuiranno a trasformare le giornate in forni e le notti in incubi tropicali. Le **pianure poco ventilate** e le **vallate chiuse** soffriranno in modo particolare, con temperature minime notturne che supereranno i **25°C**, rendendo impossibile godere di frescura serale.

Implicazioni per la salute e le attività quotidiane

Il combinato disposto di **alte temperature** e umidità creerà condizioni di **stress termico** per la popolazione, rendendo difficili anche le attività quotidiane più semplici. Le autorità sanitarie raccomandano di prendere precauzioni per evitare colpi di calore, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani e bambini. Si consiglia di restare idratati, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e cercare rifugio in ambienti freschi quando possibile. Questa **ondata di caldo** mette in evidenza la necessità di prepararsi adeguatamente per affrontare le sfide climatiche sempre più frequenti e intense.