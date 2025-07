L’ondata di caldo estremo che ha colpito la Francia nelle ultime settimane ha spinto le autorità a prendere misure straordinarie per far fronte alle temperature record che stanno mettendo a dura prova il Paese. Con temperature che hanno raggiunto i 41 gradi in alcune zone e 39 gradi nella capitale, Parigi si trova in una situazione di emergenza climatica. Le autorità hanno chiuso la cima della Tour Eiffel per proteggere il pubblico e il personale, mentre 16 dipartimenti francesi sono in allerta rossa e altri 67 in allerta arancione. Oltre 1.300 scuole sono state chiuse e il sistema di trasporti è in tilt, con gravi interruzioni anche nelle linee ferroviarie internazionali.

Parigi

Parigi paralizzata dal caldo: misure straordinarie per proteggere la popolazione

La capitale francese è particolarmente colpita da questa eccezionale ondata di calore, con temperature che hanno raggiunto picchi senza precedenti. Per affrontare la situazione, le autorità hanno deciso di chiudere la cima della famosa Tour Eiffel da lunedì 30 giugno a mercoledì 2 luglio. Questa misura straordinaria è stata adottata per garantire la sicurezza del pubblico e del personale, evitando possibili rischi legati alle condizioni climatiche estreme. Inoltre, a Parigi sono state introdotte restrizioni sul traffico per ridurre l’inquinamento, un problema aggravato dalle alte temperature.

Sistema scolastico e trasporti in crisi: oltre 1.300 scuole chiuse e linee ferroviarie interrotte

La situazione critica si riflette anche nel sistema scolastico e nei trasporti. In tutta la Francia, più di 1.300 scuole hanno sospeso le lezioni a causa del caldo estremo. Gli studenti e il personale scolastico si trovano in difficoltà, costringendo le autorità a prendere decisioni drastiche per tutelare la sicurezza. Anche il sistema di trasporti è stato duramente colpito: le alte temperature e i temporali hanno causato danni alle infrastrutture, portando all’interruzione di alcune linee ferroviarie, comprese quelle che collegano la Francia all’Italia. Questo ha generato disagi significativi per i viaggiatori, complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza.

Implicazioni del cambiamento climatico: un campanello d’allarme per l’Europa

Questa ondata di caldo senza precedenti ha riacceso il dibattito sull’impatto del riscaldamento globale e sull’urgenza di adattare le infrastrutture urbane ai fenomeni meteorologici estremi. Le autorità sanitarie hanno emesso raccomandazioni per la popolazione, invitando a restare al riparo nelle ore più calde, idratarsi frequentemente e limitare le attività fisiche all’aperto. Il picco dell’ondata di calore è previsto tra martedì 1° e mercoledì 2 luglio, secondo Météo-France. Questa situazione critica sottolinea la necessità di strategie di adattamento più efficaci per affrontare il crescente impatto dei cambiamenti climatici in Europa e nel mondo.