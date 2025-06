Il caldo torrido si abbatte sull’Italia, con un’ondata di calore che promette di portare temperature estreme nelle prossime 48 ore. L’anticiclone Pluto è il responsabile di questo clima afoso che avvolge il paese, con molte città che si preparano a fronteggiare giornate da bollino rosso e arancione.

Mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno 2025, saranno giorni cruciali per la salute pubblica, con il Ministero della Salute che ha già emesso avvisi per le città maggiormente colpite. Gli italiani sono invitati a prendere precauzioni per proteggersi dal caldo eccessivo.

Condizioni meteo critiche: le giornate più calde dell’anno

Le prossime giornate promettono di essere tra le più calde dell’anno, con le temperature che raggiungeranno livelli pericolosi. Il Ministero della Salute ha già segnalato che 13 città italiane saranno soggette a bollino arancione mercoledì 25 giugno 2025. Queste città, tra cui Ancona, Milano e Roma, dovranno affrontare temperature elevate che potrebbero avere effetti negativi sulla salute dei cittadini. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un’adeguata idratazione.

Le città da bollino rosso: emergenza in sei capoluoghi

La situazione diventerà ancora più grave giovedì 26 giugno 2025, quando sei città italiane passeranno al livello di allerta più alto, il bollino rosso. Tra queste, Bologna, Firenze e Torino dovranno affrontare condizioni di emergenza con potenziali rischi significativi per la salute pubblica. Il bollino rosso segnala infatti un livello di allerta 3, indicando forti rischi per la popolazione. Le autorità locali stanno predisponendo misure straordinarie per assistere i cittadini più vulnerabili, come anziani e bambini.

Misure di prevenzione e raccomandazioni per affrontare il caldo estremo

Per fronteggiare queste giornate di caldo intenso, le autorità consigliano di adottare alcune precauzioni fondamentali. È cruciale evitare l’esposizione diretta al sole, specialmente nelle ore centrali della giornata, e rimanere in ambienti freschi. Si raccomanda inoltre di bere molta acqua per evitare la disidratazione e di limitare l’attività fisica intensa. In molte città, sono stati allestiti spazi pubblici climatizzati per offrire un riparo dal caldo. I cittadini sono invitati a prestare attenzione agli avvisi delle autorità e a seguire le indicazioni per ridurre i rischi legati alle alte temperature.