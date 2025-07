Un’ondata di caldo eccezionale sta attraversando l’Italia, creando una netta divisione meteorologica tra Nord e Sud. Mentre le regioni settentrionali sono alle prese con un’allerta temporali, il Sud e il Centro sono soffocati da un’intensa afa, con temperature che raggiungono picchi preoccupanti. Il bollettino del Ministero della Salute per martedì 22 luglio segnala Palermo in bollino rosso, con altre sei città in allerta arancione.

Questa situazione climatica estrema richiede particolare attenzione da parte delle autorità e dei cittadini, che devono adottare misure preventive per affrontare l’afa e il rischio di incendi.

Allerta per condizioni di temperature particolarmente alte – leonardo.it

Palermo in bollino rosso: massima allerta per il caldo estremo

Tra le città italiane, Palermo è quella che desta maggiori preoccupazioni, essendo l’unica a ricevere il bollino rosso. Le temperature nella città siciliana toccano i 36 °C, e il livello di rischio per le ondate di calore è classificato come livello 3, il più alto. Questo scenario ha portato la Protezione Civile regionale a emettere un’allerta massima per quasi tutta la Sicilia, tranne che per Trapani e Agrigento, dove l’allerta è arancione. I residenti e i turisti sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali, che includono evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde e mantenere un’adeguata idratazione.

Allerta arancione in sei città e bollino giallo in molte altre

Oltre a Palermo, sei città sono state segnalate con il bollino arancione: Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma. In queste aree, le autorità raccomandano di mantenere alta l’attenzione, poiché il caldo, pur essendo intenso, può essere gestito con le giuste precauzioni. Altre dodici città, tra cui Ancona, Bari e Bologna, sono in bollino giallo, indicando un caldo significativo ma non critico. Il Nord Italia, invece, vede otto città con bollino verde, dove il caldo è presente ma non preoccupante al punto da richiedere allarmi specifici.

Previsioni per il 23 luglio: Palermo e Campobasso in bollino rosso

Le previsioni per mercoledì 23 luglio indicano un’aggravarsi della situazione climatica, con Palermo e Campobasso destinate a ricevere il bollino rosso. Non sono previsti bollettini arancioni, ma ben 15 città passeranno al giallo, tra cui Firenze, Roma e Trieste. Le città in verde, come Milano e Torino, continueranno a sperimentare condizioni calde ma non allarmanti. Questa evoluzione climatica richiede un’attenzione continua e un adattamento delle misure preventive per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.