Il calendario Fernet-Branca del 2021 nasce da una bellissima collaborazione con l’Accademia Teatro della Scala: tutti i dettagli.

Iniziare il nuovo anno nel modo giusto è importante, oggi più che mai. Proprio per questo, Fernet-Branca e l’Accademia Teatro della Scala hanno pensato ad un calendario 2021 molto, molto speciale. Due realtà italiane storiche, che operano in ambiti completamente diversi, ma che hanno scelto di unire i loro talenti.

L’idea è nata nel 2019, quando i Fratelli Branca Distillerie si preparavano a festeggiare il 175esimo anniversario della fondazione. L’incontro tra Ilaria Branca, azionista e brand ambassador dell’azienda, e Luisa Vinci, direttore generale dell’Accademia della Scala, è stato fondamentale per dare vita ad un progetto più che lodevole.

Calendario Fernet-Branca 2021 e l’Accademia Teatro della Scala

Un calendario in edizione limitata, disponibile in soli in 175 esemplari, di certo destinato a diventare un ambito oggetto da collezione. Fernet-Branca e l’Accademia Teatro della Scala, entrambe considerate grandi eccellenze italiane, hanno scelto di unire i loro talenti con un unico obiettivo: offrire una borsa di studio agli studenti più meritevoli.

Fratelli Branca Distillerie non è nuova alla creazione di calendari. Questi ultimi sono stati realizzati per la prima volta nel lontano 1886 ed erano incentrati ogni anno su un soggetto di particolare valore per la società di riferimento. Ecco com’erano le immagini dell’epoca:

L’incontro tra Ilaria Branca, azionista e brand ambassador dell’azienda, e Luisa Vinci, direttore generale dell’Accademia della Scala non è stato del tutto casuale. Il fondatore dell’amaro italiano, infatti, è stato uno dei maggiori finanziatori del Museo Teatrale della Scala nel 1913. Proprio per questo, Ilaria ha visto lo storico teatro milanese come parte della storia della sua famiglia.

Il prezzo e tutti i dettagli

Il calendario Fernet-Branca 2021 rappresenta un’occasione importante per i nuovi talenti. Quanti vogliono entrare a far parte di questa realtà, infatti, avranno la possibilità di vedere i futuri colleghi all’opera. Nel progetto sono stati coinvolti i quattro dipartimenti dell’Accademia della Scala: musica, danza, palcoscenico-laboratori e management. Gli oltre 60 allievi che hanno dato vita alle immagini sono stati coordinati dai loro docenti e hanno avuto la possibilità di concretizzare la propria arte raccontando anche se stessi.

Fonte foto: https://www.alcolico.eu/collections/fratelli-branca/products/calendario-fernet-branca-2021

A rendere ancora più glamour il calendario è stata la bravissima stilista e costumista Regina Schrecker, che ha seguito la parte creativa fin nei minimi dettagli. Il calendario vanta un’altissima qualità di stampa e quanti riusciranno ad acquistarlo potranno essere certi di avere tra le mani un prezioso oggetto da collezione.

Il prezzo è 150 euro ed è in vendita sul sito alcolico.eu.

