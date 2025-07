Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico 2025/2026, le famiglie italiane iniziano a pianificare il ritorno a scuola dei propri figli, mentre il ministro Valditara annuncia ambiziose assunzioni nel settore educativo. Il calendario scolastico differisce notevolmente da regione a regione, con date di inizio e fine anno variabili, così come i periodi di vacanza.

Questo articolo esplora in dettaglio le date chiave, le festività nazionali e i giorni di sospensione, fornendo una panoramica completa per aiutare i genitori a orientarsi.

Bambini a scuola

Date di inizio e fine anno scolastico: un mosaico regionale

Il calendario scolastico 2025/2026 si caratterizza per un’avvio a date diverse nelle varie regioni italiane. Gli studenti di Bolzano avranno il privilegio di aprire l’anno l’8 settembre, seguiti il 10 settembre da Piemonte, Veneto, Trentino e Valle d’Aosta. Friuli Venezia Giulia e Lombardia seguiranno rispettivamente l’11 e il 12 settembre. La maggior parte delle regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania ed altre, inizierà il 15 settembre, mentre Calabria e Puglia chiuderanno il cerchio il 16 settembre. Le date di fine anno saranno altrettanto diversificate, con Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto che termineranno il 6 giugno, e Bolzano che protrarrà fino al 16 giugno. Le scuole dell’infanzia si concluderanno il 30 giugno 2026.

Vacanze di Natale e Pasqua: date di sospensione e ritorno

Le vacanze natalizie inizieranno tra il 22 e il 24 dicembre, a seconda della regione, con un ritorno uniforme il 7 gennaio per tutti. Le regioni come Toscana ed Emilia Romagna inizieranno le vacanze leggermente più tardi. Le vacanze pasquali si svolgeranno dal 2 al 7 aprile, con alcune eccezioni: in Liguria termineranno il 6 aprile, mentre nella provincia di Trento si estenderanno fino all’8. Queste date di sospensione sono cruciali per pianificare il tempo libero delle famiglie.

Festività nazionali e ponti: opportunità di ulteriori pause

Oltre alle vacanze principali, gli studenti potranno godere di ulteriori giorni di pausa durante le festività nazionali e altre celebrazioni. Le scuole chiuderanno il 1° novembre per Tutti i Santi, l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione, il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 1° maggio per la Festa dei Lavoratori, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica. Alcuni istituti potrebbero prevedere ponti, specialmente intorno al 1° maggio o al 2 giugno, offrendo ulteriori opportunità di riposo per studenti e famiglie.

In sintesi, il calendario scolastico 2025/2026 presenta una varietà di date e opportunità di pausa, riflettendo le diverse esigenze regionali e offrendo flessibilità nella pianificazione delle attività familiari. Con una chiara comprensione delle date chiave e delle festività, le famiglie italiane possono prepararsi al meglio per affrontare il nuovo anno scolastico.