Con l’arrivo dell’autunno, in vista di Halloween, i campi di zucche in tutta Italia si animano di iniziative ed esperienze uniche. Il modello americano del pumpkin patch è ormai un’abitudine e permette a grandi e piccoli di immergersi nell’atmosfera autunnale rispettando la natura e l’ambiente che ci circonda. Ecco una mappa da Nord a Sud dei campi più interessanti da visitare per vivere un’atmosfera magica e suggestiva.

Campi di zucche in Italia: la guida da Nord a Sud

In Piemonte Il Giardino di Rosero di Pino Torinese offre un enorme campo di zucche, uno spazio dedicato ai laboratori, una zona gioca con carriole e paglia, persino corsi di yoga e meditazione per gli adulti. Per chi è a Milano c’è Il campo di Federica a Nerviano che organizza il Festival d’Autunno: un evento in cui dipingere e intagliare zucche, fare un giro sulla ruota panoramica, mangiare la pumpkin pie del campo, bere la Rica (la birra agricola artigianale prodotta con l’orzo del campo) e il pumpkin spice latte.

Sempre in provincia di Milano, a Rho, c’è l’azienda agricola La Campanella, una fattoria didattica dove i bambini possono decorare zucche con perline, fili di lana e tempere e scattare foto sulla zucca-mobile e nel pumpkin cottage. Shirin Tulipani a Ornago, nella Brianza, ha un campo di zucche per la decorazione e l’intaglio, oltre a un labirinto mostruoso, i go-kart a pedali, i carrettini rossi e un punto ristoro. A Terno d’Isola, alle porte di Bergamo, Tulipania prevede passeggiate tra le zucche, raccolte personalizzate, laboratori creativi, giochi, attività interattive, pic-nic e aperitivi.

La raccolta delle zucche diventa un evento affascinante nei pumpkin patches

L’agriturismo La Torretta di San Bartolomeo in Bosco, in provincia di Ferrara, lancia ogni autunno il campo delle zucche: un evento all’aria aperta di passeggiate, laboratori di intaglio e decorazione, caccia al tesoro, pic-nic, giochi e giri in pony. Non è da meno il Grand Tour Italia a Bologna, dove è possibile visitare il parco delle zucche nei tre weekend di ottobre per sei appuntamenti complessivi tra laboratori, caccia alla zucca e giochi.

In Toscana L’Orto delle Zucche di Reggello, nel Valdarno Fiorentino alle porte del Chianti, permette di scegliere la propria preferita fra centinaia di zucche, di intagliarle e decorarle immersi nell’atmosfera di una fattoria americana. A Villa Montalvo, sempre in provincia di Firenze, c’è Il Regno delle Zucche: un parco con sculture di zucca, laboratori, teatro delle rotoballe, luna park, giochi e street food.

Dove trovare i campi di zucche in Italia

Nel Lazio l’azienda agricola Torre in Pietra Carandini organizza il pumpkin patch delle Zucche di Barbabianca: un campo pieno di zucche di Halloween, laboratori di intaglio e pittura, animali, labirinti di paglia e giochi a tema. La Fattoria della Zucca si trova a Prima Porta ed è il più grande parco a tema zucca di Roma: si arriva, si visita il campo, si sceglie la zucca e si seguono i laboratori creativi per realizzare la Jack O’Lantern personale.

In Campania Fuori di Zucca è la fattoria sociale di Lusciano, in provincia di Caserta, che permette di fare percorsi e laboratori didattici, oltre che lavori di intaglio e decoro, in un contesto davvero particolare: un ex manicomio nel cuore del parco della Maddalena, il polmone verde della città di Aversa. A Poggiomarino, in provincia di Napoli, la Fattoria di nonno Totò organizza ogni anni un Festival della Zucca con spettacoli, delizie culinarie, laboratori interattivi e incontri con personaggi speciali.

In Molise, a Bojano, c’è la Villa delle Zucche dove si può comprare il famoso ortaggio direttamente sul terreno agricolo e poi intrattenersi tra laboratori artistici di intaglio e visita alla fattoria degli animali. Per chi è in Puglia, l’azienda agricola florovivaistica Cascina Savino di Foggia celebra l’autunno e Halloween con Zucche e Melograni di Puglia, un campo di 15mila metri quadri allestito con zucche, balle di paglia e un anfiteatro per intagliare le zucche appena raccolte. In Sicilia, infine, la Fattoria di Mr. White a Misterbianco, in provincia di Catania, accoglie i bambini pronti a divertirsi raccogliendo le loro zucche preferite, immergendosi nella magia della natura.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO