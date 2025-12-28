Canale a sorpresa sbarca sul digitale terrestre: programmazione h24

Il Digitale Terrestre continua a evolversi con costanza, aggiornando tecnologie e standard per garantire agli utenti un’esperienza televisiva sempre più stabile e di qualità. L’obiettivo è offrire un servizio competitivo, capace di rispondere alle nuove abitudini di visione e alle richieste di contenuti più ricchi e immediati.

L’innovazione riguarda sia la qualità delle immagini sia la varietà dell’offerta, che cresce seguendo le esigenze di un pubblico sempre più esigente. Questo processo di rinnovamento continuo rende il Digitale Terrestre uno strumento moderno, accessibile e in grado di affiancare efficacemente le piattaforme online.

Sul Digitale arriva il canale più atteso di tutti

L’arrivo di Casa Sanremo TV sul digitale terrestre rappresenta un passaggio significativo nel panorama mediatico italiano, segnando un ampliamento importante dell’offerta televisiva. Dal ventiquattro dicembre il canale sarà infatti disponibile gratuitamente su tutte le smart TV al numero 254, offrendo una programmazione continua ventiquattro ore su ventiquattro.

Casa Sanremo TV è il nuovo canale del digitale terrestre – (casasanremo.it) – leonardo.it

L’approdo sul digitale terrestre rappresenta una strategia che punta a democratizzare ulteriormente la fruizione dei contenuti legati al mondo sanremese. La distribuzione lineare si affianca infatti allo streaming su YouTube e ai canali social, costruendo un ecosistema multicanale capace di intercettare pubblici diversi e trasversali.

Questa integrazione permette di ampliare la portata del progetto, offrendo modalità di fruizione differenti e adattabili alle abitudini dei telespettatori contemporanei. Il nuovo palinsesto rafforza il ruolo di Casa Sanremo TV e Radio Casa Sanremo come hub di riferimento per appassionati e pubblico generalista.

Tra i format più apprezzati tornano L’Italia in Vetrina con Grazia Serra e Buongiorno Sanremo con Savino Zaba, affiancati da nuovi contenuti di approfondimento. Accanto alla diretta sarà inoltre disponibile una sezione on demand interamente dedicata, offrendo la possibilità di recuperare programmi e contributi in qualsiasi momento.

La collaborazione con ADN Play viene descritta come un passo fondamentale verso un progetto editoriale nazionale diffuso, capace di creare valore per utenti e partner. Domenico Notaris, CFO di ADN Italia, ha sottolineato come l’ingresso di Casa Sanremo TV e Radio Casa Sanremo nell’ecosistema della piattaforma rappresenti un’evoluzione significativa,

Le sue parole evidenziano la volontà di sviluppare un modello capace di integrare linguaggi diversi, mantenendo una forte coerenza narrativa e una visione condivisa. Anche da parte di Casa Sanremo emerge grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, considerato un momento chiave nel percorso di crescita del progetto.

Vincenzo Russolillo ha evidenziato come la possibilità di rendere la programmazione accessibile gratuitamente in tutta Italia rappresenti un passo decisivo verso un ecosistema mediatico completo. L’obiettivo è unire televisione, radio, web, informazione e formazione in un racconto contemporaneo del Made in Italy, valorizzando competenze, talenti e storie.