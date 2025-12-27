Canali 4K totalmente gratuiti: come vederli sul digitale terreste

Il digitale terrestre non è più quello di una volta. Negli ultimi anni, complice l’evoluzione tecnologica e il passaggio progressivo al nuovo standard, la televisione gratuita ha fatto un salto di qualità che in pochi si aspettavano. Non si parla solo di più canali o di una maggiore stabilità del segnale, ma anche di una risoluzione d’immagine che fino a poco tempo fa sembrava riservata esclusivamente alle piattaforme a pagamento.

Molti utenti non lo sanno, ma oggi esiste un modo per guardare contenuti in 4K direttamente dal digitale terrestre, senza spendere un euro. Una possibilità concreta, già attiva, che diventerà sempre più centrale con il completamento dello switch off al DVB-T2.

Il digitale terrestre e la svolta della qualità

Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 rappresenta uno dei cambiamenti più importanti per la TV italiana. Questo aggiornamento non riguarda solo la riorganizzazione delle frequenze, ma introduce una qualità di trasmissione nettamente superiore. Al termine dello switch off, tutti i principali canali saranno visibili esclusivamente in alta definizione, rendendo indispensabili televisori e decoder compatibili.

Quello che spesso passa inosservato è che il nuovo digitale terrestre è già in grado di supportare anche il 4K. Una caratteristica che arricchisce ulteriormente l’offerta gratuita, aprendo la porta a eventi, programmi e contenuti con una definizione estremamente elevata.

Il digitale terrestre e la svolta della qualità – leonardo.it

Attualmente, il principale punto di riferimento per il 4K gratuito sul digitale terrestre è la Rai. L’emittente pubblica ha infatti attivato un canale dedicato alla visione in ultra alta definizione, pensato soprattutto per grandi eventi. Non si tratta di una programmazione continua, ma di una finestra speciale che si apre in occasione di appuntamenti di rilievo, come eventi culturali o manifestazioni seguitissime dal grande pubblico.

Questa soluzione rappresenta un esempio concreto di come il digitale terrestre possa evolversi senza costi aggiuntivi per gli utenti. In parallelo, su altre piattaforme come Tivùsat, sono presenti ulteriori canali 4K gratuiti, ma il caso Rai resta quello più immediato per chi utilizza esclusivamente l’antenna tradizionale.

Per accedere ai canali 4K sul digitale terrestre non è necessario alcun abbonamento, ma alcuni requisiti tecnici sono fondamentali. Il primo è possedere uno Smart TV di ultima generazione, compatibile sia con il DVB-T2 sia con la tecnologia HbbTV. Quest’ultima è essenziale perché la visione avviene in modalità ibrida, combinando il segnale dell’antenna con la connessione a internet. Una volta verificata la compatibilità del televisore, è sufficiente effettuare una ricerca automatica dei canali.