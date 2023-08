Probabile rivoluzione nel mondo delle diagnosi del cancro: alcuni ricercatori americani hanno studiato un test delle urine fai da te in grado di individuare la malattia con un certo anticipo. L’esame si può svolgere in casa e non comporta l’esborso di grandi cifre di denaro.

Cancro: un test delle urine può diagnosticarlo in anticipo

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) degli Stati Uniti ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare le diagnosi del cancro. I ricercatori hanno studiato un test delle urine fai da te, che sarebbe in grado di rilevare in anticipo alcune forme di tumore. Secondo la ricerca, pubblicata su Nature Nanotechnology, i pazienti non dovrebbero più recarsi in ospedale per sottoporsi a costose analisi del sangue o a procedure di scansione. Non solo, si otterrebbero diagnosi precoci, che sono fondamentali per distruggere quel mostro chiamato cancro.

Il test delle urine fai da te è molto simile a quello che si usa per scoprire se si è in gravidanza. La somiglianza, però, è solo nell’aspetto, visto che la tecnologia alla base è sofisticata. Al suo interno, infatti, ci sono alcuni sensori che rilevano la presenza di determinati enzimi, responsabili di alcune tipologie di tumore. Inoltre, gli studiosi del MIT sostengono che questo strumento diagnostico sia molto utile anche in seguito, per capire come e se il paziente sta rispondendo alla terapia. “Ciò fa parte del nostro obiettivo di democratizzare la diagnostica e creare tecnologie poco costose che possano dare una risposta rapida“, ha dichiarato Sangeeta Bhatia, uno degli autori della ricerca.

Il test delle urine: quali cancro è in grado di rilevare?

E’ bene sottolineare che, il test delle urine per il cancro sviluppato dal MIT non è l’unico strumento del genere nato negli ultimi anni. In Italia, ad esempio, qualche mese fa è stato lanciato un test delle urine simile, ma utile soltanto per diagnosticare il tumore della vescica. Tornando al test del Massachusetts Institute of Technology, gli studiosi sostengono che sia anche in grado di individuare eventuali metastasi. Per il momento, solo alcune neoplasie vengono identificate, ovvero: polmoni e colon retto. “Il nostro obiettivo è creare firme di malattie e vedere se possiamo utilizzare questi pannelli con codici a barre non solo per leggere una malattia, ma anche per classificarla o distinguere diversi tipi di cancro“, ha dichiarato il co-autore Liangliang Hao.

