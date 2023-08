Nel 2022, quanti sono diventati genitori hanno scelto di usare per i pargoli nomi per lo più classici. Questo è il dato venuto fuori dall’ultima ricerca dell’Istat. Vediamo quali sono i nomi più utilizzati in Italia per i maschietti e le femminucce negli ultimi 365 giorni.

I nomi più utilizzati in Italia nel 2022 per maschietti e femminucce

La scelta del nome è una delle prime attività a cui iniziano a dedicarsi i futuri genitori. Generalmente, il toto nomi inizia prima della scoperta del sesso e, nella maggior parte dei casi, procede fino a poco prima del parto. Alcune mamme e papà si trovano d’accordo fin dall’inizio, mentre altri ne discutono alla nausea, coinvolgendo anche parenti e amici. Alla fine della diatriba, per forza di cose, tutti arrivano ad una scelta.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat), i nomi più utilizzati in Italia nel 2022 per i bambini sono soprattutto classici. Tra i maschietti, alle prime cinque posizioni ci sono: Leonardo, Alessandro, Tommaso, Francesco e Lorenzo. Tra le femminucce, invece, troviamo: Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra e Beatrice. Una classifica simile a quella del 2020, che vedeva: Leonardo, Francesco, Alessandro, Lorenzo e Mattia da un lato, e Sofia, Giulia, Aurora, Ginevra e Alice dall’altro.

Nomi più usati: come sono cambiati i gusti negli ultimi 20 anni

Rispetto a 20 anni fa, i nomi più utilizzati in Italia nel 2022 sono cambiati, ma vincono sempre quelli classici. Nel 1999, ad esempio, tra i maschietti le prime cinque posizioni erano occupate da: Andrea, Francesco, Alessandro, Matteo e Luca. Per le femminucce, invece, avevamo: Martina, Alessia, Giulia, Chiara e Sara.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO