Il canone Rai a breve potrebbe uscire dalla bolletta e potrà anche essere disdetto legalmente. Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sull’argomento in questione ha detto che l’anno prossimo sarà necessario trovare un altro strumento per il pagamento del canone che sarà dunque scorporato, a differenza di adesso, dalla bolletta dell’utente.

Le ultime novità sul canone Rai

Si va verso l’uscita del canone dalla bolletta, una promessa che era stata fatta ai cittadini già da tempo e che adesso, forse, sembra concretizzarsi sempre di più. Ci sarà ancora un po’ da aspettare ma i tempi sembrano maturi per una svolta decisiva sulla questione. A confermarlo il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha assicurato l’uscita del canone dalla bolletta elettrica dei cittadini. In attesa di scoprire quale sarà il nuovo metodo di pagamento previsto sembra dunque che l’Italia rispetterà l’impegno preso con l’Unione Europea proprio sullo scorporamento del canone dalla bolletta della luce. A tal proposito occorre ricordare che proprio l’Ue, già da tempo, aveva storto il naso per l’inserimento in Italia del canone in bolletta definendolo un onere improprio.

L’impegno dell’Italia e il nuovo metodo di pagamento

La conferma del Ministro Giancarlo Giorgetti arriva a distanza di qualche mese dall’ultimo chiarimento sull’uscita del canone Rai dalla bolletta della luce. Già a febbraio il Ministro dell’Economia italiano si era preso l’impegno ufficiale, nonché la responsabilità, di scorporare il canone dalla bolletta elettrica entro l’anno prossimo. A tal proposito non sono mancate critiche, riconosciute dallo stesso Ministro, per la mancata attuazione di questa promessa subito dopo l’insediamento del nuovo Governo. Ovviamente vanno considerati i tempi tecnici e, soprattutto, sarà necessario trovare un altro metodo di pagamento. Al momento nessuna ipotesi ufficiale è emersa.

