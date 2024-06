Alle amministrative 2024 dell’8 e 9 giugno le cittadine e i cittadini votanti di Capri hanno eletto sindaco Paolo Falco con il 71% delle preferenze. La nuova giunta si è insediata e l’ha fatto con una singolare novità: l’assessorato alla gentilezza e al made in Capri. L’annuncio è arrivato nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, presieduto da Vanessa Ruocco.

Capri, arriva l’assessorato alla gentilezza

Fanno parte della giunta Falco, insieme al sindaco, il vicesindaco Roberto Bozzaotre, gli assessori Salvatore Ciuccio, Melania Esposito e Ludovica Di Meglio, i consiglieri Mirko Avellino, Maria Rosaria Apicella, Vanessa Ruocco e Alberto Santarpia. Il primo cittadino ha affidato numerose deleghe ed incarichi. Tra questi spiccano quelli a Melania Esposito, l’assessora che si occuperà di turismo, cultura e appunto gentilezza.

Alla Esposito è assegnato il compito di curare il turismo, valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e culturale, organizzare eventi e diffondere relazioni felici e collaborative tra le cittadine e i cittadini. L’obiettivo è dare importanza a valori come gentilezza ed empatia che la frenetica e superficiale società di oggi mette sempre più ai margini.

L’assessora Esposito ha ricevuto la delega dal sindaco per allenare le persone alla gentilezza

In realtà la delega alla gentilezza nasce da lontano. Esistono già il progetto Costruiamo Gentilezza, per diffondere pratiche gentili e accresce il benessere, e il Movimento Italia Gentile, nato nel 2020 su iniziativa della docente e ricercatrice Immaculata De Vivo e del biologo naturalista Daniel Lumera, esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita. Italia Gentile ha costruito una rete internazionale che in Italia conta già una sessantina di comuni.

Alimentare la positività e l’empatia verso il prossimo è il traguardo a cui ambisce l’assessorato caprese. “Ho il cuore che trabocca di gioia ed ogni tanto ho bisogno di un pizzicotto per essere sicura che non sia solo un sogno perché quello che è accaduto mi ha emozionato e reso tanto orgogliosa della mia Capri”, scrive Esposito sui social.

Assessore alla gentilezza: la novità di Capri

“I cittadini di Capri hanno premiato la nostra lista con oltre il 70% dei voti, un risultato mai registrato finora ed al là delle più rosee aspettative”, fanno sapere da Capri Futura il giorno dopo lo spoglio. “Un segnale forte arrivato dagli elettori che hanno abbracciato, con il proprio voto, il nostro progetto, le nostre idee e la nostra visione di futuro per Capri”, scrive la lista del sindaco Falco.

“Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno creduto in Capri Futura. Da domani, pancia a terra, saremo al lavoro per realizzare il programma presentato agli elettori e per fare questo avremo bisogno di tutti. È l’inizio di una nuova stagione nella quale sarà al centro il bene comune, perché la nostra isola possa continuare ad essere il luogo dove crescere i nostri figli”, conclude il messaggio.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO