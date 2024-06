Regina Schrecker ha lanciato il primo profumo gender friendly italiano. Si chiama Rainbow of Hearts, omaggia la diversità di genere ed è dedicato “a chi ama la vita, i colori e le emozioni, e vuole esprimere la propria personalità con un tocco di dolcezza e sensualità”. L’ex modella musa di Andy Warhol, oggi uno dei grandi marchi della moda made in Italy, ha concepito questo eau de parfum gender fluid in tre versioni: maschile, femminile e multisex.

Rainbow of Hearts, il profumo gender friendly

“Con Rainbow of Hearts ho voluto celebrare la diversità, l’amore e il coraggio di essere se stessi”, spiega la stilista a Luce. La fragranza, fanno sapere dalla casa, “si apre con le note frizzanti e vivaci di limone, edera, arancio, gelsomino e mughetto, che evocano la freschezza e lo stupore di un arcobaleno”, mentre il suo cuore “è un accordo misterioso e avvolgente di ambra, vaniglia, caramello, patchouli e gelsomino, che richiama la dolcezza e il calore di un abbraccio”.

Il fondo “è una fusione di musk, ambra, sandalo, fava tonka, legno e cedro, che dona una scia persistente e seducente, come un bacio appassionato”. L’illustrazione dell’etichetta sul flacone richiama l’arcobaleno di cuori, a simboleggiare l’unità nella differenza. Schrecker sottolinea che Rainbow of Hearts “è più di un profumo: è una dichiarazione di stile, di orgoglio e di solidarietà, nei confronti di chi ama senza limiti, di chi si rispetta e si fa rispettare, di chi non ha paura di mostrare i propri colori”.

Regina Schrecker per l’amore e contro le disuguaglianze con Rainbow of Hearts

“Penso che l’umanità sia pronta ad accogliere sia il gender friendly che tutto il movimento inclusivo cui stiamo assistendo in questi anni”, racconta Schrecker. La stilista, icona del vestire anticonformista, è particolarmente legata al movimento LGBT “perché comprende tutti i colori e tutte le persone, sia quelle con problemi gravi che quelle con differenti forme di diversità; insomma, non esclusivamente differenze di genere, perché è giusto che i diritti siano riconosciuti a tutti quanti”.

Il profumo dedicato all’inclusività vuole dare il suo contributo nella lotta all’omofobia e alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. “La moda, come sappiamo tutti, rispecchia il nostro modo di vivere e di comportarci, la nostra civiltà”, dice Schrecker. Il fashion “fa tanto e può tanto, perché ci porta ad esprimere tante sfaccettature della nostra personalità”.

Regina Schrecker lancia il profumo gender fluid

Finora i consumatori hanno apprezzato l’idea Rainbow of Hearts. La maggioranza del pubblico ha trovato l’idea azzeccata. “In ogni caso, tra esseri umani, ciò che non deve mai mancare sono il rispetto – cosa rara purtroppo – e l’educazione e la responsabilità di ogni singolo individuo verso la società”, ammette la stilista.

Rainbow of Hearts è in vendita sul sito ufficiale di Regina Schrecker al prezzo di 150 euro. Il flacone è da 100 ml. Il profumo è incluso anche nella collezione Le carte di corte 2024: le bottiglie sono rappresentate con le carte da gioco Q (Queen of Hearts), K (King of Hearts) e J (Rainbow of Hearts) nel seme dei cuori. Il costo in questo caso è di 450 euro.

