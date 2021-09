Amazon è al momento la maggior società mondiale assieme a Microsoft. Ma il colosso di Seattle non si ferma e nei prossimi mesi è pronto ad assumere 55mila persone in tutto il mondo. Il neo-amministratore delegato Andy Jessy rivela, nella sua prima intervista ufficiale da Ceo dell’azienda fondata da Jeff Bezos, che sono in arrivo migliaia di assunzioni e nuovi hub, anche in Italia.

Amazon Career Day 2021: quando e come

La data italiana per il Career Day 2021 di Amazon è il 16 settembre, a partire dalle ore 10:30. “Un evento aperto a tutti – si legge sul sito della piattaforma dell’ecommerce –, ideato per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro sia in Amazon che altrove, indipendentemente dal livello di esperienza, dall’ambito professionale o dalla formazione”.

È possibile seguire la diretta streaming per ascoltare i consigli degli esperti di selezione del personale e dei professionisti del settore su come ottenere lavoro o prenotare una sessione di career coaching con i recruiter di Amazon. Intervengono Sara Caleffi, direttrice International Marketplace; Mariangela Marseglia, vicepresidente e Country Manager Amazon per Italia e Spagna; Alessandro Saccon, Senior PR Manager; Alex Casalboni, Senior Developer Advocate per Amazon Web Services; Federico Finzi, Ops EU Legal Director.

Amazon assume e si espande, non solo con le consegne

Andy Jassy ha rivelato nel corso dell’intervista a Reuters che il Career Day arriva in questo momento complicato perché “ci sono tanti lavori che durante la pandemia sono stati delocalizzati o alterati, e ci sono così tante persone che stanno pensando a professioni nuove e diverse”.

Il Ceo cita un’indagine di PwC negli Stati Uniti: circa il 65% dei lavoratori vorrebbe un impiego diverso e differenti prospettive professionali. Le future assunzioni di Amazon saranno al 20% in posizioni tecniche: ingegneria e progettazione, ricerca scientifica, robotica. Ad oggi l’organico complessivo conta 275mila impiegati.

Amazon assume 55mila persone: ecco dove

Il futuro prossimo della mega-società dell’immateriale sarà incentrato su alcuni settori-cardine: la consueta vendita online, il cloud, la pubblicità, la fornitura di internet a banda larga con il Project Kuiper, i visionari viaggi nello spazio, tanto cari al suo creatore. Jassy promette che Amazon sarà “molto competitiva” sul fronte dei compensi.

“Abbiamo aperto la strada al salario minimo di 15 dollari – ammette l’ad – e in alcuni Stati in media il salario iniziale è di 17 dollari l’ora”. Delle 55mila assunzioni promesse, oltre 40mila saranno negli Stati Uniti. Il resto vanno da India e Giappone a Germania e Italia, dove a Bergamo – a Cividate al Piano – ha da poco aperto un nuovo centro di distribuzione.